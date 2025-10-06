Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 3. LigaMegszakadt a Kézdivásárhelyi SE veretlensége

2025. október 6., hétfő, Sport

Hatalmas meglepetésre hazai pályán szakadt meg a Kézdivásárhelyi SE veretlensége, a céhes városi csapat szombaton 1–0-ra kikapott a CSO Plopeni együttesétől a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában. A Sepsi OSK II. sorozatban másodszor nyert, Nagy Sándor legénysége a mostani idényben első idegenbeli sikerét ünnepelhette, miután pénteken 2–0-ra győzött a Galaci Oțelul II. otthonában, így a piros-fehér mezesek a táblázat hatodik helyére léptek.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Az első negyedórában inkább a mezőnyben zajlott a küzdelem, ezáltal egyik alakulat előtt sem adódott lehetőség. A házigazdák tehetetlenek voltak a védekezésre összpontosító és ellentámadásokra berendezkedő Prahova megyei gárda ellen, a 19. percben mégis sikerült helyzetbe kerülniük, ekkor Varga Norbert lövését védte a vendégek kapusa. Nem sokkal később a Plopeni vezetést szerzett, a 22. percben egy gyors kontra végén Sebastian Bălașa laposan a hálóba továbbított (0–1). A kézdivásárhelyi csapat már a szünet előtt az egyenlítésre törekedett, ehhez a legközelebb Andrei Nicoloiu állt, aki a 45. percben a keresztlécet találta telibe.

A második félidőben magasabb fokozatba kapcsoltak a Liviu Negoiță irányította labdarúgók, azonban nem találtak rést a saját térfelén tartózkodó munténiai együttes védelmén. Kiválóan működött Daniel Dumitrache taktikája, ugyanis a felső-háromszéki alakulat hiába uralta a mérkőzést és birtokolta többet a labdát, mert a fölénye teljesen meddőnek bizonyult. A 90. percben Fábián Róbert betalált, viszont a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, ugyanakkor a hajrában Marius Burlacu rövid idő alatt két sárga lapot kapott, így a kék-fehér mezes gárda emberhátrányban fejezte be a találkozót, ráadásul listavezető helyét is elvesztette.

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 7. forduló: Kézdivásárhelyi SE–CSO Plopeni 0–1 (0–1). 
Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Adrian Dumitru (Târgovişte). KSE: Chiriac – R. Rusu, Burlacu, Neamțu, Gajdó, Drugă, Barta (Bandi, 58.), Fábián, Nicoloiu (Dobos, 58.), Varga N. (Budău, 68.), Plăiașu (Iordache, 76.). Edző: Liviu Negoiță. Plopeni: Stan – Moraru, Minea, A. Rusu (Ilie, 66.), Enescu (Militaru, 90+1.), Popescu, Bădulescu, Bălașa (Vlad, 87.), Rudaru, Giuroiu, Simionescu. Edző: Daniel Dumitrache. Gólszerző: Bălașa (22.). Sárga lap: Varga N. (53.), Burlacu (83., 90+3.), Neamțu (90+2.), illetve Simionescu (23.), Rudaru (45.), Stan (69.). Kiállítva: Burlacu (90+3.).

További eredmények, 7. forduló: Galaci Oțelul II.–Sepsi OSK II. 0–2 (gólszerzők: Cristian Gyulai 51., Vlad Truța 53.), Petrolul Ploiești II.–Unirea Braniștea 6–2, FC Unirea Brăila–Sporting Liești 1–6, CS Păulești–CSM Râmnicu Sărat 4–2, CS Victoria Traian–CSO Blejoi 0–3.

A táblázat:

1. Lieşti                         6          0          1          23–10  18

2. Kézdivásárhely        5          1          1          16–5    16

3. Păuleşti                    5          1          1          16–6    16

4. Blejoi                        4          1          2          18–10  13

5. Traian                      3          1          3            9–16  10

6. Sepsi OSK II.           2          2          3          14–11    8

7. Braniştea*              3          1          3          15–16    7

8. Plopeni                    2          1          4          11–14    7

9. Brăila                       2          1          4            8–22    7

10. Petrolul II.             2          0          5          13–15    6

11. Râmnicu Sărat     2          0          5          11–18    6

12. Oţelul II.                1          1          5            8–19    4

* 3 büntetőpont levonva

A nyolcadik forduló programja: * péntek: CSM Râmnicu Sărat–CS Victoria Traian (15 óra), Sepsi OSK II.–CS Păulești (15 óra) * szombat: CSO Plopeni–CS Blejoi (15 óra), Sporting Liești–Galaci Oțelul II. (15 óra), Unirea Braniștea–FC Unirea Brăila (15 óra), Kézdivásárhelyi SE–Petrolul Ploiești II. (15 óra).

Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-06 08:00
2025-10-06: Sport - Miska Brigitta:

rel="noreferrer"