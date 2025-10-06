Elkészítése. A hagymát kockára vágjuk, a zsíron üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a szintén kockára darabolt disznócombot, sózzuk, borsozzuk, és időnként kevés vizet öntve alája pörköltet készítünk.

Egy másik edényben kevés vízben odatesszük főni a vékony, szálasra vágott savanyú káposztát, és kb. fél órát főzzük magában. Ezalatt megpucoljuk a zöldségeket, a murkot meg a petrezselymet karikára vágjuk, külön edényben sós vízben odatesszük főni, majd hozzáadjuk a kockára vágott paprikát, és az egészet félpuhára főzzük.

Közben elkészítjük a gombócokat. A darált disznóhúst keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával, összegyúrjuk, és apró gombócokat formázunk belőle.

Ha a káposzta roppanósra főtt, hozzáadjuk előbb a pörköltet, utána a félpuhára főtt zöldségeket, majd a rizst és a gombócokat, tovább főzzük, amíg minden megpuhul. Végül megkóstoljuk, és ha nem eléggé savanyú, ízesítjük kevés káposztalével.

Mennyiség: 8 személy

Elkészítési idő: 1,5 óra

