Diszkrimináció a futballpályán

2025. október 6., hétfő, Belföld

Újabb súlyos nyelvi diszkriminációra hívta fel a figyelmet legutóbbi tájékoztatójában a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, ezúttal a Kézdivásárhelyi SE (KSE) ifjúsági női labdarúgócsapatának szeptember 28-i mérkőzésén történteket tárva a nyilvánosság elé.

  • Illusztráció. Fotó: Pexels.com
Mint arról beszámoltak, az említett napon a KSE fiataljai a Nagyszebeni Interstar ellen játszottak idegenbeli mérkőzést a 3. Ligában. „A mérkőzésen 1–1-es állásnál, a 70. perc környékén a játékvezető arra kényszerítette a háromszéki csapat egyik játékosát, hogy csak románul beszéljen a pályán, különben kiállítja és az öltözőbe küldi. A történtek felháborodást váltottak ki a csapat berkeiben, hiszen egyértelmű etnikai diszkrimináció történt, amely elfogadhatatlan és ellentétes a sportban képviselt alapvető értékekkel” – mutattak rá.

Közölték, a jogvédelmi szolgálat teljes mértékben elítéli a hasonló diszkriminatív megnyilvánulásokat, nemcsak jogszerűtlenek, de mélyen sértik az emberek egyenlőséghez való jogát, valamint a sport szellemiségét is. Megjegyezték, az eset a mérkőzés sportértékét is rontotta, a kézdivásárhelyi csapat tagjai a történtek után demoralizáltan hagyták el a pályát.

Az ügy kapcsán a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett a megfelelő hatóságoknál, és szigorú intézkedéseket vár annak érdekében, hogy az ilyen esetek ne fordulhassanak elő sem a KSE csapata, sem más sportegyesületek esetében. Leszögezték, a sportpályákon, ahol minden sportolót egyenlő bánásmódban kell részesíteni nemzetiségétől vagy nyelvi hovatartozástól függetlenül, ilyen megnyilvánulásoknak nincs helye. „Egyre gyakrabban fordul elő, hogy magyarokra szólnak rá a legkülönfélébb élethelyzetekben, hogy ne használják a nyelvüket. Szeretném felhívni a figyelmet arra, újból és nyomatékosan, hogy ez nemcsak elfogadhatatlan, de törvénybe ütköző cselekedet. Csak úgy tudunk ez ellen a jelenség ellen fellépni, ha minden egyes alkalommal jelezzük ezeket és fellépünk ellenük. Várjuk, hogy a Diszkriminációellenes Tanács példás szigorral járjon el a bíróval szemben, miután ezt az esetet haladéktalanul jeleztük nekik" – fogalmazott Benkő Erika, a szolgálat vezetője.

