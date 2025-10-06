Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kelemen Hunor: A koalíció stabil

2025. október 6., hétfő, Belföld

A kormány és a koalíció is stabil, és bár időnként adódnak viták, néha konfliktusok is, a PSD és a PNL nagyon jól megérti egymást – nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

    Fotó: Facebook/Kelemen Hunor

Egy, az Europa FM-nek adott interjúban a szövetségi elnöktől azt is megkérdezték, mi fog történni, ha a kormány második deficitcsökkentő csomagjának intézkedései, köztük a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó tervezet elbukik a héten az alkotmánybíróságon. Kelemen Hunor szerint egy ilyen döntés esetén „nehéz lesz az emberek elé állni”. Mint hangsúlyozta, a társadalom jelentős része igazságtalannak tartja a bírák és ügyészek jelenlegi nyugdíjazási feltételeit, és nehéz lenne közölni velük, hogy nem sikerült felszámolni ezt az igazságtalanságot. „A koalíció politikai legitimitása nem kérdőjeleződik meg, de az erkölcsi legitimitása annál inkább” – mondta az RMDSZ elnöke. Mint magyarázta, a kormány eddig nem hajtott végre valós reformokat, ez lenne az első olyan intézkedés, amely változtat egy rendszeren.

Kelemen Hunor ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a PSD nem fog kilépni a kormányból, és 2027-ben megtörténik a miniszterelnök-csere. „A PSD minden bizonnyal átveszi a kormányzást 2027-ben, hiszen ők ragaszkodtak a rotációhoz. Ugyanakkor ha valaki vezetni akarja a kormányt, nem lép ki belőle, mert megtörténhet, hogy nem kap lelehetőséget a visszatérésre” – fogalmazott.

