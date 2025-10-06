Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Új államfője van Luxemburgnak

2025. október 6., hétfő, Világfigyelő

A Nassau-Weilburg-házbeli Henrik, Luxemburg nagyhercege 25 év uralkodás után lemondott trónjáról, és átadta a nagyhercegi címet fiának, Vilmosnak, aki hivatalosan is letette az uralkodói esküt a luxembourgi parlament előtt pénteken.

    Vilmos nagyherceg és felesége, Stefánia üdvözli az őket köszöntő tömeget. Fotó: Facebook / Luxembourg City Tourist Office – LCTO

V. Vilmos a mintegy 660 ezer lakosú ország fővárosának parlamentjében írta alá az uralkodás átvételéről szóló dokumentumot, amelyet az eskütétel követett a képviselőház előtt, az alkotmányban előírtak szerint. Az eskütételt megelőzően elődje, Henrik a nagyhercegi palotában mondott le uralkodói jogairól európai uralkodóházak, valamint az ország állami képviselőinek jelentlétében. A lemondásról szóló dokumentumot Luc Frieden miniszterelnök ellenjegyezte.

A 70 éves Henrik egy évvel ezelőtt, 2024. október 8-án adta át az uralkodói feladatok egy részét legidősebb fiának, Vilmos koronahercegnek, aki ettől kezdve apja helyetteseként képviselhette a luxemburgi udvart. A 43 éves Vilmos Nyugat-Európa legfiatalabb örökletes államfője lett.

Vilmos 1981. november 11-én született Luxembourgban, középiskolai tanulmányait Svájcban végezte, majd a brit Sandhurst Királyi Katonai Akadémián tanult. Egyetemi tanulmányait a durhami egyetemen és a londoni Brunel Egyetemen végezte, a svájci Fribourgban és a franciaországi Angers egyetemén folytatta. Vilmosnak két fia van, az ötéves Károly herceg és a kétéves Ferenc herceg.

Az önkéntes lemondás és a hatalom átadása Luxemburgban több mint egy évszázados hagyománnyá vált. Henrik nagyherceg és édesapja is hasonló módon örökölte meg a trónt.

