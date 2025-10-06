Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Az aradi vértanúkra emlékeztek a Vajdaságban

2025. október 6., hétfő, Világfigyelő

Magyarország nemzeti kormányának minden magyar számít, és minden magyar számíthat a nemzeti kormányra – hangsúlyozta Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitika fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa pénteken a vajdasági Adán, ahol az aradi vértanúk emléknapja alkalmából szervezett megemlékezésen vett részt.

  Az adai Damjanich-emlékmű. A Hét Nap archív felvétele
    Az adai Damjanich-emlékmű. A Hét Nap archív felvétele

Mint mondta, magyarnak lenni nemcsak születés, hanem választás kérdése is. Ezt jól bizonyítja az aradi vértanúk nemzeti összetétele, hiszen sokan közülük nem magyar etnikumúak voltak. Példaként említette Damjanich Jánost – akinek a domborművénél koszorúztak a résztvevők –, aki szerb családból származott, ennek ellenére magyar szíve volt.

A miniszteri biztos az 1848–49-es forradalom és szabadságharc időszakát ritka pillanatnak nevezte a magyar történelemben, mert az ezeréves történelmünkben nagyon ritkák az ilyen pillanatok, amikor a teljes nemzet össze tud fogni egy cél érdekében. Hozzátette, hogy nemcsak a magyar nemzet fogott össze, hanem mindazok, akik fontosnak tartották a magyar szabadság ügyét. A szabadság ügye nem nemzeti kérdés, hanem emberi, erkölcsi kötelesség – húzta alá.

Kalmár Ferenc szerint az aradi vértanúk is ezt üzenik a mának, ugyanis a bátorság, a kiállás nagyon-nagyon fontos akkor, amikor a szuverenitásunkért harcolunk Európában, és amikor az identitásunkat próbáljuk megőrizni határon innen és határon túl, a diaszpórában és a Kárpát-medencei magyar közösségekben.

„Hálásak lehetünk, hogy napjainkban nekünk nem kell életünket áldozni a szabadságért. Azonban ma olyan küzdelemben állunk, amely sok esetben a meggyőződésünkért, hitünkért, kultúránként, anyanyelvünkért, elveinkért, szuverenitásunkért folyik” – hangsúlyozta.

Adán 2011-ben állítottak emlékművet Damjanich Jánosnak, a helyiek pénteken ott tisztelegtek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. A tizenhárom aradi vértanú közül hat kötődik valamilyen módon a Délvidékhez és a volt Jugoszláviához, így számos településen tartanak megemlékezéseket minden évben. Kiss Ernő az egyetlen aradi vértanú, akinek a földi maradványai is a Vajdaságban, Eleméren nyugszanak.

