A megyei labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában Zágon saját közönsége előtt meglepetésre döntetlent játszott Szentkatolna csapatával, így már nyolc pont a címvédő hátránya a listavezető Kovászna mögött, amely továbbra is hibátlan, mivel a hetedik mérkőzését is behúzta. Az orbaiszéki együttes ezúttal a Perkő otthonában diadalmaskodott, ráadásul a mostani idényben még nem kapott gólt. A táblázatban második Bardoc és a harmadik Barót is győzött, előbbi hazai pályán nyert Nagyajta ellen, utóbbi pedig Szitabodza vendégeként, szoros találkozón bizonyult jobbnak.
Eredmények, 7. forduló: Uzon–Bodzaforduló 1–4 (gólszerzők: Rab Ion 73., illetve Marian Iacob 40., 47., Rareș Prot 66., Rareș Rebenciuc 84.), Árkos–Zágonbárkány 3–1 (gsz.: Tompa Csaba 70., 79., Brander Norbert 73., illetve Dan Neagovici 59.), Szitabodza–Barót 0–1 (gsz.: Szabó Zsolt 45+5.), Csernáton–Maksa 1–3 (gsz.: Pál Attila 39., illetve Mocsel Zsolt 23., Kolozsi Csongor 27., Király Nándor 49.), Bardoc–Nagyajta 5–0 (gsz.: Bedő Csongor 37., Trinfa Imre 42., Dobai Henrik 60., Tókos Zoltán 83., Molnár Péter 85.), Zágon–Szentkatolna 2–2 (gsz.: Sánta Tamás 47., Zsidó Zsombor 51., illetve Fábián Domokos 39., 53.), Perkő–Kovászna 0–5 (gsz.: Pakucs Norbert 11., 74., Ionuț Vișan 48., Ciprian Răduțoiu 69., Farczádi Tivadar 83.), Papolc szabadnapos volt.
A táblázat:
1. Kovászna 7 0 0 39–0 21
2. Bardoc 6 0 0 30–2 18
3. Barót 5 1 0 32–8 16
4. Árkos 5 0 2 24–11 15
5. Zágon 4 1 2 23–11 13
6. Szitabodza 3 0 3 19–11 9
7. Maksa 3 0 4 13–27 9
8. Perkő 2 2 3 14–15 8
9. Zágonbárkány 2 1 4 19–19 7
10. Szentkatolna 1 3 2 11–17 6
11. Papolc 2 0 4 15–31 6
12. Bodzaforduló 2 0 5 12–30 6
13. Nagyajta 1 1 4 5–25 4
14. Csernáton 1 0 5 7–20 3
15. Uzon 0 1 6 6–42 1
A nyolcadik forduló programja: * szerda: Kovászna–Uzon (16.30 óra) * szombat: Barót–Bardoc (16 óra), Maksa–Árkos (16 óra) * vasárnap: Zágonbárkány–Perkő (13 óra), Nagyajta–Csernáton (16 óra), Szentkatolna–Szitabodza (16 óra) * október 15., szerda: Papolc–Zágon (16 óra), Bodzaforduló szabadnapos. (miska)