Labdarúgás, 4. LigaIsmét pontokat vesztett a címvédő

2025. október 7., kedd, Sport

A megyei labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában Zágon saját közönsége előtt meglepetésre döntetlent játszott Szentkatolna csapatával, így már nyolc pont a címvédő hátránya a listavezető Kovászna mögött, amely továbbra is hibátlan, mivel a hetedik mérkőzését is behúzta. Az orbaiszéki együttes ezúttal a Perkő otthonában diadalmaskodott, ráadásul a mostani idényben még nem kapott gólt. A táblázatban második Bardoc és a harmadik Barót is győzött, előbbi hazai pályán nyert Nagyajta ellen, utóbbi pedig Szitabodza vendégeként, szoros találkozón bizonyult jobbnak.

    Fotó: Tókos Csaba

Eredmények, 7. forduló: Uzon–Bodzaforduló 1–4 (gólszerzők: Rab Ion 73., illetve Marian Iacob 40., 47., Rareș Prot 66., Rareș Rebenciuc 84.), Árkos–Zágonbárkány 3–1 (gsz.: Tompa Csaba 70., 79., Brander Norbert 73., illetve Dan Neagovici 59.), Szitabodza–Barót 0–1 (gsz.: Szabó Zsolt 45+5.), Csernáton–Maksa 1–3 (gsz.: Pál Attila 39., illetve Mocsel Zsolt 23., Kolozsi Csongor 27., Király Nándor 49.), Bardoc–Nagyajta 5–0 (gsz.: Bedő Csongor 37., Trinfa Imre 42., Dobai Henrik 60., Tókos Zoltán 83., Molnár Péter 85.), Zágon–Szentkatolna 2–2 (gsz.: Sánta Tamás 47., Zsidó Zsombor 51., illetve Fábián Domokos 39., 53.), Perkő–Kovászna 0–5 (gsz.: Pakucs Norbert 11., 74., Ionuț Vișan 48., Ciprian Răduțoiu 69., Farczádi Tivadar 83.), Papolc szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna                7          0          0          39–0    21

2. Bardoc                     6          0          0          30–2    18

3. Barót                       5          1          0          32–8    16

4. Árkos                      5          0          2          24–11  15

5. Zágon                      4          1          2          23–11  13

6. Szitabodza              3          0          3          19–11    9

7. Maksa                      3          0          4          13–27    9

8. Perkő                       2          2          3          14–15    8

9. Zágonbárkány        2          1          4          19–19    7

10. Szentkatolna         1          3          2          11–17    6

11. Papolc                    2          0          4          15–31    6

12. Bodzaforduló        2          0          5          12–30    6

13. Nagyajta                1          1          4            5–25    4

14. Csernáton              1          0          5            7–20    3

15. Uzon                      0          1          6            6–42    1

A nyolcadik forduló programja: * szerda: Kovászna–Uzon (16.30 óra) * szombat: Barót–Bardoc (16 óra), Maksa–Árkos (16 óra) * vasárnap: Zágonbárkány–Perkő (13 óra), Nagyajta–Csernáton (16 óra), Szentkatolna–Szitabodza (16 óra) * október 15., szerda: Papolc–Zágon (16 óra), Bodzaforduló szabadnapos. (miska)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-07 08:00
