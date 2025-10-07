A megyei labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában Zágon saját közönsége előtt meglepetésre döntetlent játszott Szentkatolna csapatával, így már nyolc pont a címvédő hátránya a listavezető Kovászna mögött, amely továbbra is hibátlan, mivel a hetedik mérkőzését is behúzta. Az orbaiszéki együttes ezúttal a Perkő otthonában diadalmaskodott, ráadásul a mostani idényben még nem kapott gólt. A táblázatban második Bardoc és a harmadik Barót is győzött, előbbi hazai pályán nyert Nagyajta ellen, utóbbi pedig Szitabodza vendégeként, szoros találkozón bizonyult jobbnak.