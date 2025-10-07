Az elmúlt hét végén Kolozsváron tartották meg az egyéni, páros, tandem, vegyes tandem és sprint kategóriában kiírt felnőtt teke országos bajnokságot, amelyen idén nem vett részt Kovászna megyei csapat, háromszéki versenyző azonban igen. Sportolóink legjobb eredménye egy bronz­érem volt, amelyet Várdó Kristóf és Lukács Attila nyert.

Az elmúlt hét végén három kézdivásárhelyi sportoló részvételével tartották meg Kolozsváron az egyéni, páros, tandem, vegyes tan­dem és sprint kategóriában kiírt felnőtt teke országos bajnokságot. Versenyzőink nem háromszéki csapatot képviseltek: Mihály Stefánia a Marosvásárhelyi Electromureș Romgaz alakulatának játszott, Várdó Kristóf és Lukács Attila pedig a Talmácsi VSK színeiben kamatoztatta tudását. A kétnapos kincses városi erőpróbán 67 sportoló vett rész, akikre szombaton tizenkét, vasárnap pedig tovább hatórányi versenyzés várt. A fárasztó és kimerítő viadal végén Stefánia és vásárhelyi gárdája nem verekedte be magát a legjobbak közé, így lemaradtak a döntőkről. A talmácsi színekben érdekelt Kristófnak és Attilának már jobban ment, hiszen tandemben harmadikok lettek a bajnok Kolozsvári CFR és az ezüst­érmes Jászvásári CFR mögött. A két fiú benevezett az egyéni sprintversenybe is, itt azonban a nyolcaddöntőben búcsúztak.

„A 2025–2026-os idényben négy ifjúsági játékossal maradtunk, ám közülük az egyik U14-es újonc. Sajnos, az anyagiak hiányában Kézdivásárhelynek ezúttal nincs csapata, legjobb sportolóink más kluboknak versenyeznek. Mindannyian játszanak az A-osztályban és a korosztályos bajnokságban. Nehéz így számukra, de mindent megtesznek azért, hogy az ország legjobbjai között lehessenek. A fiúk hétvégi eredménye nem rossz, de többre is képesek. Azt hiszem, egy picit megilletődtek az erős mezőnyben” – mondta Várdó Olivér, a KSE tekeszakosztályának vezetője, aki hozzátette, hogy Kristóf és Attila október 14–18. között Münchenben versenyez, ahol az Európa-kupában lesznek érdekeltek. (t)