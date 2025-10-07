Színház TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. 8-án szerdán és 9-én csütörtökön 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) William Shakespeare: A vihar (r. Bodó Viktor).

M STUDIO. Ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban: Gemza Péter: Meditáció a szépségről – bemutató előadás; következő játéknap: 8-án, szerdán 19 órától * Október 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Dirty Dancing, koreográfus: Eryk Makohon. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztroboszkóp-effektus található, ezért fényérzékenyek számára nem javasolják.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Erdővidéki Közművelődési Napok

Október 6–12. között tartják a 31. Erdővidéki Közművelődési Napokat.

A mai program: Baróton 8–13 óráig Kovács Attila (Holden Rose) író motivációs előadásai az olvasásról diákoknak a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumban. 13 órától ugyanott Erdővidéki huszárok a történelem színpadán – 1805. Csikány Tamás hadtörténész (Budapest) történelmi előadása. A Városi Művelődési Házban 10 és 12 órától Három székláb – a Kaláka Együttes (Budapest) koncertje, előadják: Becze Gábor, Gryllus Dániel és Radványi Balázs. Felhangzanak többek között Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Móra Ferenc, Hajnal Anna verseire írott dalok, a sokak által kedvelt lemezek darabjai: A pelikán, Nálatok laknak-e állatok?, Ukulele, Az én szívemben boldogok a tárgyak, Bőrönd Ödön, Madáretető. A Gyulai Líviusz Városi Könyvtár Pál Antal-olvasótermében 19 órától Tortoma Önképzőkör: Hunyaditól az iPhone-­ig – Kovács Attila (Holden Rose) író (Budapest) vetített képes motivációs előadása fiataloknak és felnőtteknek, pedagógusoknak és szülőknek az olvasásra való nevelésről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. * Bölönben 19 órától az unitárius templomban Dsida-est: Én hívlak élni... s remélni! – megzenésített versek a Datki Church Band előadásában. * Nagybaconban 18 órától a református imateremben Fedezzük fel Erdővidéket! – Lakatos Csilla muzeológus munkafüzetének bemutatója; 18.30-tól Erdővidéki huszárok a történelem színpadán – 1805. Csikány Tamás hadtörténész (Budapest) történelmi előadása.

Szerdán: Bardocon 11–13 óráig a Benkő József Általános Iskolában Kovács Attila (Holden Rose) író (Budapest) motivációs előadásai az olvasásról diákoknak. Az előadás központi témája az olvasóvá nevelés; 18 órától a kultúrotthon kistermében Erdővidéktől a Puskás Arénáig – interaktív kerekasztal beszélgetés Tókos Csaba sportfényképésszel (Olasztelek). Beszélgetőtárs: Szakács-Kádár Juliánna rádiós műsorvezető. * Baróton 18 órától a Városi Művelődési Ház nagytermében Hogyan írjuk meg és hogyan írjuk át az életmesénket? – Kádár Annamária pszichológus, tréner, egyetemi oktató (Marosvásárhely) előadása (belépőket elővételben vagy a helyszínen lehet vásárolni 40 lejért). * Erdőfülén 18 órától az alsó iskolában Fedezzük fel Erdővidéket! – Lakatos Csilla muzeológus munkafüzetének bemutatója. * Vargyason 8 – 10 óráig Kovács Attila (Holden Rose) író (Budapest) motivációs előadásai az olvasásról diákoknak a Borbáth Károly Általános Iskolában. * Magyarhermányban 18 órától a kultúrotthonban Kalapszalag – a Kelekótya Együttes (Barót) interaktív zenés gyermekfoglalkozása. * Kisbaconban 19 órától a régi paplakon Szenvedélyünk Erdővidék – Deák András (Erdőfüle) és Szőcs Szilárd (Erdőfüle) könyv- és filmbemutatója.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A hónap közepén a Tiszán innen, Dunán túl című folklórelőadást, a Hazától hazáig című produkció kamaraváltozatát a XVI. Székelyföld Napok keretében három vidéki településen, Gyimesközéplokon, Ozsdolán és Uzonban mutatják be. * A Napszentület című legújabb produkció Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Baróton és Gyergyóalfaluban is látható lesz. A baróti előadás a XVI. Székelyföld Napok része.

Zene

MAGYAROK FÉNYE. Az alsótömösi csata történetét feldolgozó Magyarok fénye című rockoratóriumot október 17-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferencia­termében, 19-én 19 órától a gelencei kultúrotthonban játssza a Brassói Magyar Színház. Jegyek a bilete.ro oldalon és a Gelencei Polgármesteri Hivatalban kaphatók.

HANGVERSENYÉVAD. A Ge­orgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja meg a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot október 23-án, csütörtökön 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. Az est különleges jelentőséggel bír, hiszen a két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitóhangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet. A jegy ára 40, illetve 20 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 16.30-tól Sneaks (románul beszélő), 18 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 18.15-től Túlagyalt randevú (román feliratos), 20.15-től Rózsák háborúja (magyarul beszélő) és Egyik csata a másik után (román feliratos).

Hitvilág

RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT. Idén is zarándoklatot szerveznek Sepsiszentgyörgyért. Október 10-ig esténként 18 órától indul a program szentmisével, utána pedig a rózsafüzért imádkozva átvonulnak egyik templomtól a másikig. A zarándoklat ma 18 órakor a Mária, Világ Királynője őrkői templomtól indul és a Szent Gellért-templomig tart. Szerdán a Szent Gellért-templomtól a Szent Benedek-templomig tart. Bárhol be lehet csatlakozni.

LELKIGYAKORLAT. Október 9. és november 20. között minden csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián lelkigyakorlatot tart Ilyés Zsolt plébános. Téma: Tanuljunk meg imádkozni Jézustól; a Miatyánk ima kérései. A program: csütörtökön 18 órától szentmise, utána előadás, kiscsoport és szentségimádás.

IDŐSEK TALÁLKOZÓJA. A Gyulafehérvári Caritas Kézdivásárhelyi Közösségi Központja szervezésében Idősek találkozója lesz szerdán 10–13 óráig a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermében.

Segítségnyújtás Kézdivásárhelyen

Kelemen Kata konduktor, az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpont friss végzettje várja olyan családok jelentkezését, akik gyerekénél születéskor oxigénhiány lépett fel vagy akik agyvérzéssel születtek. Tud segíteni azoknak a gyerekeknek, akiknek mozgásfejlődése jóval elmarad a kortársakétól és azon felnőtteknek is, akik Parkinson-kórban vagy sclerosis multiplexként diagnosztizált betegségben szenvednek. Telefon: 0752 166 899.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net gyógyszertár (0367 802 977) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0267 362 280) tart nyitva.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában holnap 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

VISOR – SZÉKELYFÖLDI FOTÓFESZTIVÁL. Október 11-én és 18-án rendezik meg Sepsiszentgyörgyön és Vargyason. A fesztivál idei témája a gyermek mint a kezdet, a látás tisztasága és a felfedezés pillanata. E motívumon keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a fotográfia nem csupán rögzít, hanem újraértelmez, kérdez és párbeszédet teremt a világgal.

ÁRAMSZÜNET. Maksán (a tó környékén) és Sepsibesenyőn ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Zabolán és Székelypetőfalván, szerdán és csütörtökön Gelencén, pénteken Haralyban és Gelencén. Honlap: tega.ro.