Sepsiszengyörgynek egyetlen olyan iskolája van – az állomás negyedi Ady Endre Általános Iskola –, amelyhez a városon kívül működő oktatási egységek is tartoznak. Az alacsony gyermeklétszám ellenére a kilyéni óvoda és elemi iskola, valamint a szépmezői és szotyori óvoda még tartja magát, a nagyobb diákokat a központi Ady-iskola fogadja naponta.

Nincs könnyű dolga a két intézményvezetőnek – Csomós Gábor igazgatónak és Kerekes Mariana aligazgatónak –, mert az új rendelet szerint az igazgatónak meg kell tartania heti tíz tanórát, helyettesének tizenkettőt, de mivel utóbbi tanítónő, egész délelőtt foglalt, az adminisztrációs munkára alig jut idő. Csomós Gábor lapunknak elmondta, bár három oktatási egységük városon kívül működik, ami plusz odafigyelést jelent, a titkárság és a könyvelőség olyan olajozottan végzi munkáját, hogy amikor igazgatótársával a tanítás miatt távol vannak, akkor is megoldják a problémákat, csapatban dolgoznak.

A magyar és román tagozattal is működő iskolában 154-en tanulnak az elemi tagozaton, közülük tízen a kilyéni elemi iskola összevont osztályában, 149 óvodás jár a sepsiszentgyörgyi, kilyéni és szépmezői csoportokba, az Ady-iskola gimnáziumi tagozatán 85-en tanulnak, a csökkentett látogatású programban 28-an vesznek részt, köztük olyan felnőttek is, akik a szakmai továbbhaladás céljával szeretnék befejezni a nyolc osztályt. A tantestületben az óvónők, tanítók mellett öt végleges állású tanár oktat teljes normával az iskolában, 26 pedagógusnak ingáznia kell több iskola között, hogy meglegyen a heti húsz órája.

Az 1960-as években épített iskola épülete soha nem esett át teljes felújításon, javítások voltak ugyan, nemrég a helyi önkormányzat finanszírozásával ablakokat cseréltek, új bútorzat is érkezett, az oktatói felszerelés is bővült, de az épület általános állapota nem a mai kornak megfelelő. Ezt az ott tanító pedagógusok is így látják, mégis szívesen vállalnak órákat itt, mert a többségében ingerszegény környezetből, hátrányos helyzetből érkező diákok szeretete, ragaszkodása sokat jelent számukra – hangsúlyozza az igazgató. A sportpálya aszfaltjának repedésein kinőtt a fű, az épület folyosóinak nagyon régi ablakain fúj be a szél, az iskolához közel nincs parkolóhely – ezeket is sorolja az igazgató. De leginkább azt fájlalja, hogy Szotyorból és Kilyénből sok szülő viszi a gyermekeket különböző sepsiszentgyörgyi óvodákba, iskolákba, és nem az Adyba. A szotyori óvodába két gyermeket visznek naponta, a kilyéni csoportba tizenketten járnak, itt az összevont elemi osztálynak tizenegy tanulója van, Szépmezőn nyolc gyermek alkotja az egyetlen óvodai csoportot.

Turós-Csia Csengelle nem csak a szépmezői ovisoknak tanítója, nevelője, hanem az Életmentő Kupakok Egyesület önkénteseként az egész szépmezői közösség segítője is. „Ha kell, tanáccsal, ha kell élelemmel, bútorral segítek, de hivatalos iratokat, beadványokat is megfogalmazok, segítem az embereket mindennel, ami tőlem telik” – mondta lapunknak. Az óvoda épületének tetőzetét és az ablakokat tavaly cserélték, tanévkezdéskor lebetonozták a járdát, rendezett az udvar, a tetemes farakás jelzi, a télen nem lesz gond a fűtéssel, a gyermekek olyan környezetben tölthetnek el naponta négy órát, ahol jól érezhetik magukat.

Az Ady-iskola óvodásai és diákjai összlétszáma 416, észlelhető az ötödik osztályt kezdő tanulók elvándorlása a városközponti iskolák felé, de az iskolához közeli bölcsőde (a Sepiszentgyögyi Bölcsőde egysége), az iskola alegységeként működő Napsugár Napközi Otthon még mindig vonzó a környékbeli szülők számára.

Annak ellenére, hogy az állomási iskolában egyre kevesebben tanulnak a gimnáziumi tagozaton és a tanulmányi eredmények inkább közepesek vagy azon aluliak, az itt végző nyolcadikosok nem adják fel, jelentkeznek szaklíceumba, szakiskolába – mondotta az igazgató.