Óvoda épül Szépmezőn

2025. október 7., kedd, Közélet

Hatvan gyermeket befogadó óvoda épül a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szépmezőn a következő három évben, amelynek bölcsődei részlege is lesz; a 17,7 millió lejes beruházást 2028-ban kell átadni rendeltetésének.

  • Ide épül az új szépmezői óvoda. Fotó: ADRC
    Ide épül az új szépmezői óvoda. Fotó: ADRC

A háromtermes óvodában 40, a kéttermes bölcsődében pedig 20 kisgyermeket tudnak majd fogadni a lakótelepen – tudatja a Központi Fejlesztési Régió Ügynöksége (ADRC), melynek közleménye szerint a szerződést már aláírták az önkormányzattal. A város igen magas önrészt vállalt: a 17,7 millió lejből mindössze 4,7 millió a vissza nem térítendő európai uniós támogatás, azaz a kiadások több mint kétharmadát helyben kell elő­teremteni. 

A szépmezői lakótelep jelenleg marginalizált övezetnek számít, de nagy fejlődési lehetőség előtt áll – nyilatkozta az ügynökséget vezető Simion Crețu. Az ügynökség közleménye szerint a korszerű, konyhával, étkezővel és ünnepségek megtartására, illetve sportolásra is alkalmas helyiségekkel is rendelkező, napelemmel is felszerelt új óvoda építése mellett több közösségi programot, szabadidős tevékenységeket és a városi idősek otthonának lakóival való találkozásokat is szerveznek az ott élők számára.

A közel 400 négyzetméteres, egyemeletes épületet 2028 szeptemberéig kell befejezni. A létesítmény a telepen élő vagy a szépmezői ipari parkban dolgozó fiatal szülők munkavállalását kívánja elősegíteni.

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-07 08:00
