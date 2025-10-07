Székely zászlókat téptek le a szurkolók

Feljelentést tesz az RMDSZ ismeretlen tettesek ellen, miután a Kolozsvári Universitatea (Universitatea Cluj) szurkolói székely és magyar zászlókat szaggattak le több székelyföldi településen – közölte tegnap Facebook-oldalán Kelemen Hunor szövetségi elnök. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is feljelentést tett az illetékes hatóságoknál az ügyben, kérve a gyors, alapos nyomozást, az elkövetők azonosítását és szankcionálását.

„Elfogadhatatlan a székely zászlók letépése!” – írta az erdélyi érdekvédelmi szervezet elnöke. Hangsúlyozta: az RMDSZ feljelentést tesz az ismeretlen tettesek ellen, hogy a hatóságok vonják felelősségre a székely jelképeket megrongálókat. „Sosem fogunk félrenézni. Mindig igazságot fogunk követelni, amikor szimbólumainkat, zászlóinkat, közösségünket bántják” – húzta alá.

Az RMDSZ elnöke bejegyzésében arra utalt, hogy a Kolozsvári Universitatea (U) futballcsapat szurkolóinak közösségi oldalán olyan videó jelent meg, melyben a drukkerek egy ház kapujára kifüggesztett székely zászlót tépnek le és elszaladnak vele. Az U CLUJ Fans Facebook-oldalon közzétett videót később törölték.

Kelemen Hunor bejegyzésében rámutatott: az U ultrái „büszkén hirdetik”, hogy a csíkszeredai meccsről hazafelé több faluban leszaggatták a házakról a székely zászlókat. Hozzátette: a helyiek beszámolói szerint kerítéseket is megrongáltak.

Az RMDSZ elnöke egy képernyőképet is csatolt a szurkolók bejegyzéséről. Ebben azt írták románul: „Románok vagyunk, és meg fogjuk védeni a népünket és a történelmet. Nem engedjük senkinek, hogy keressen és kifüggesszen román földön más zászlót, mint a mi nemzeti történelmünkét.”

Pontos információkat adtak a rendőrségnek

A Maszol hírportálnak több székelyföldi polgármester is megerősítette, hogy szombaton délután ismeretlenek székely zászlókat szaggattak le a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környéki falvakban. Etéd és Szentábrahám községből is vandalizmusról számoltak be. A hírportál szerint az elkövetők az U drukkerei voltak, akik hazafelé tartottak csapatuknak az FK Csíkszeredával tartott székelyföldi mérkőzése után, mely a kolozsvári együttes vereségével végződött.

Szőcs László, Etéd község alpolgármestere a hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy a községhez tartozó Énlakán szombat délután egy kolozsvári rendszámú kisbuszból ismeretlenek kiszálltak és leszaggattak egy székely zászlót. Hasonló eset történt Kőrispatakon is. Az elöljáró szerint az érintettek feljelentést tesznek a rendőrségen.

Az alpolgármester úgy értékelt: „szélsőséges esetekről van szó”, mivel nyáron sok román turista megfordul a térségben, és nem zavarja őket a házakra kitűzött székely zászló. Közölte: a község vezetése a hatóságok rendelkezésére bocsátja a köztéri biztonsági kamerák felvételeit, ezzel is segítve az eljárást. Rámutatott, hogy a történtek rossz hangulatot eredményeztek a zömében idősek lakta településen. „Ez az idős generáció ragaszkodik a székelységéhez, ki szeretnék fejezni ragaszkodásukat (a zászlók kirakásával), de ezzel nem szeretnének rosszat senkinek, csak a hovatartozásukat próbálják kimutatni. Erre jön egy ilyen fiatalokból álló csoport, és rettegésben tartja a lakosokat” – mondta Szőcs László.

Simó-Dezső Szabolcs, Szentábrahám polgármestere elmondta, hogy a községhez tartozó Csekefalván székely és magyar zászlót is leszaggattak. A térfigyelő kamerák felvételei révén azonosítani tudták az elkövetők autójának típusát, rendszámát, és az adatokat átadják a hatóságoknak – tette hozzá.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése

Az ilyen cselekmények, legyen szó szimbólumok meggyalázásáról, rongálásról vagy gyűlöletkeltő motivációval elkövetett atrocitásról, nem egyszerűen magántulajdon elleni támadások, hanem súlyos társadalmi feszültséget gerjesztő erőszakos cselekedetek is, amelyek veszélyeztetik a közösségek közötti békét, a kisebbségek jogbiztonságát, és az egyének méltóságát is. Ezért a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett az illetékes hatóságoknál az ügyben, kérve a gyors, alapos nyomozást, az elkövetők azonosítását és szankcionálását. „Ezzel egyidejűleg elítéljük az efféle cselekményeket, amelyek semmiféle politikai sérelemmel vagy sportszimpátiával nem igazolhatók, és amelyektől minden demokratikus társadalomnak el kell határolódnia. A székely zászló, a nemzeti jelképek és más szimbólumok olyan közösségi értékek hordozói, amelyek nemcsak múltunkra, hanem identitásunkra is utalnak. Ezeket a közösségek joggal tekintik kifejezésnek, önazonosságuk megnyilvánulásának, és a pusztításuk nem csupán anyagi kár, hanem erkölcsi sérelem is. A jogállam feladata, hogy ilyen esetekben hiteles választ adjon, és biztosítsa, hogy senkit ne lehessen büntetlenül félelemmel kényszeríteni arra, hogy ne viselje, ne helyezze el vagy ne mutassa meg jelképeit” – áll a szervezet tegnapi közleményében.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, Benkő Erika a történtek kapcsán kiemelte: ezek az esetek elsősorban azért fordulnak elő, mert a román történelemoktatás még mindig a Ceaușescu-féle nacionálkommunista szemléletet tükrözi, miszerint itt a magyarok csak betolakodók, s az „igazi” őslakosok a dákorománok leszármazottai, akiket a magyar „grófok” sanyargattak évszázadokon át. „Ennek az intenzív és agresszív magyargyűlöletnek addig nem lesz vége, amíg a történelemoktatás szemlélete ebben az országban nem változik meg, ugyanis az jelenleg a magyargyűlöletet legitim történelmi reakciónak tartja és a román nemzeti identitás részeként kezeli. Ezt a jelenséget tehát csakis úgy lehet kezelni, ha a román nemzettudat nem a magyarral szemben épül, és a román oktatási rendszer odafigyel arra, hogy ne a történelmi kisebbségek gyűlöletét nevelje bele az elkövetkező generációkba, hanem elismerje ezen kisebbségek több évszázados létét az országban, valamint értékként tekintsen rájuk. Láttuk a tavalyi választások alkalmával, hogyan tud félresiklani a szélsőségek felé a rosszul értelmezett történelem” – fogalmazott Benkő Erika.

Voltak már szélsőséges esetek

A Kolozsvári Universitatea ultráit már korábban is vádolták magyarellenességgel. Idén tavasszal Kolozsváron két magyar fiatal tett feljelentést a rendőrségen, hogy a két helyi csapat mérkőzése után a belvárosi parkban ismeretlenek támadtak rájuk, egyiküket üveggel fejbe vágták, amitől eltörött az orra, és több helyen megsérült az arca. Az áldozat nagybátyja a sajtónak úgy nyilatkozott: a támadók az Universitatea Cluj ultrái voltak, akik követték a fiúkat, és meggyőződésük szerint azért támadtak rájuk, mert magyarul beszéltek. Kolozsváron az eset után több száz fiatal részvételével tartottak felvonulást az agresszió és a gyűlölet ellen tiltakozva.