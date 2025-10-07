Tárgyalnak a gázai túszok kiszabadulásáról

Jól haladnak a tárgyalások a gázai túszok kiszabadulásának részleteiről – közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök a Fehér Házat elhagyva újságírók előtt kijelentette, hogy az egyeztetések nyomán „nagyon hamar” megtörténhet a Hamász kezében lévő túszok elengedése.

Donald Trump a gázai konfliktus lezárását és szélesebben a közel-keleti béke megteremtését célzó, 20 pontból álló amerikai béketervvel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „nagyszerű Izrael, nagyszerű az arab és muszlim világ számára és az egész világnak”.

A gázai folyamattal kapcsolatban Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó több amerikai országos televíziónak adott interjúban vasárnap arról számolt be, hogy a tárgyalások jelenleg közvetítők útján a túszok elengedésének részleteiről zajlanak, arról, hogy ki lesz jelen, és pontosan hogyan időzítik a fogolycserét. A túszok elszállításában a Nemzetközi Vöröskereszt vehet részt – mondta el.

A külügyminiszter közölte, hogy a Hamász nagyrészt elfogadta Donald Trump béketervének túszokra vonatkozó részét, amely palesztin foglyok elengedését is tartalmazza. Megjegyezte, hogy a túszokra vonatkozó egyezség Izrael szempontjából „igazságtalan” és „kiegyensúlyozatlan”, tekintve a 48 túsz fejében elengedni tervezett, terrorizmus miatt Izraelben bebörtönzött palesztinok számát, de hozzátette: Izrael számára olyan fontos kérdésről van szó, hogy ezt is vállalja. Az egyezség részeként Izrael azt is vállalja, hogy csapatait visszavonja a Gázai övezeten belül, és az augusztus közepén elfoglalt állásokba vonul vissza.

Az amerikai kormánytag közölte, hogy a Hamász fogságában még összesen 48 túsz van, akik közül 20-an vannak életben, és 28 holttest kiadása is szerepel a megállapodástervezetben. A túszok mindegyikét 2023. október 7-én hurcolták el a Hamász fegyveresei, amikor átfogó terrortámadást intéztek Izrael ellen, amelynek során több mint ezer embert megöltek és mintegy 250-et elraboltak. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a túszok szabadon engedését követően jöhet el a békefolyamat második szakasza, amikor a Gázai övezet jövőjéről kell egyezségre jutni. Ugyanakkor hozzátette: az eredményt illetően az ad reményt, hogy az amerikai béketerv mögé először sorakoztak fel olyan államok, mint az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar, Törökország, Egyiptom, Jordánia, Indonézia, valamint európai országok, és ezek óriási nyomást fejtenek ki annak érdekében, hogy megtörténjen a konfliktus lezárása.

Csak a túszok hazatérése után következnek a palesztinokkal kötendő tűzszüneti megállapodás további pontjai – közölte Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök az elesettek családtagjaival tartott találkozón. „Nem lépünk tovább a húsz pont egyikében sem, amíg nem valósul meg az első pont, vagyis minden túsz – élő és halott – kiszabadulása, amíg nem tér vissza Izrael területére az utolsó túsz” – mondta Netanjáhú a Hősi fórum nevű, elesett katonák családtagjait tömörítő szervezettel tartott találkozóján. „A Palesztin Hatóság nem fog uralmat gyakorolni Gázában a háború után. Sem a Hamász (terrorszervezet), sem annak képviselői nem lesznek részesei a Gázai övezet irányításának. Izrael felelős és aktív lesz a lefegyverzésük felügyeletében” – tette hozzá.