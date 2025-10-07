Emlékkopjafát avattak a Poszkár-tetőn

A nyujtódi Ugron Attila, az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület elnöke, a Háromszéki Lovas Napok rendezvénysorozat fő szervezője kezdeményezésére szombaton Felsőlemhényből indulva tizenöt lovas a a Poszkár-tetőn lévő nemzeti emlékhelyre vonult, ahol Potápi Árpád János (Bonyhád, 1967. március 28. – Bonyhád, 2024. október 17.) néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő emlékére a székelyföldi lovas közösség nevében kopjafaállítással emlékeztek az erdélyi lovas hagyományok pártfogójára. Az emlékjelt Gergely Lajos Hargita megyei fafaragó készítette.

A kopjafánál Albu Erika előadóművész alkalomhoz illő énekszáma után Jénáki Csongor, Lemhény község polgármestere tartott rövid ünnepi beszédet. „Potápi Árpád János nemcsak politikus, hanem hűséges barát, szövetséges és igaz ember volt – hangoztatta –, aki életének minden percét a magyarság ügyének szentelte nemcsak Magyarországon, hanem itt és a Kárpát-medence minden szegletében ismerhették elhivatottságát. Erdély mindig közel állt a szívéhez, a közös ügy, a hit, a nyelv és a kultúra megőrzése volt számára az a szent hivatás, amiért fáradhatatlanul dolgozott. A mai lovas emléktúra nemcsak egy hagyományőrző esemény, hanem szimbólum is, jelképe annak, hogy összekapcsol bennünket múlt és jövő, hűség és kitartás. Potápi Árpád János öröksége nem csupán intézkedésekben és programokban mérhető, inkább abban a lelkületben, amit ránk hagyott (…), ami szerint a legnagyobb távolságok sem választhatnak el bennünket, ha ugyanaz a szív dobog bennünk” – mondotta Lemhény polgár­mestere.

Ezt követően Kolozsvári Tibor, a Kárpát-medencei lovas program szakmai előkészítője és felelőse a székelyföldi lovas túrákat és az azokon jelen lévő néhai államtitkár személyiségét idézte fel. Ugyanakkor elmagyarázta a kopjafán lévő jeleket, többek között a patkó, a fáklya, a harmonika és az andráskereszt jelentését. A Poszkár-tetőről a lovasok Potápi Árpád János utolsó erdélyi lovas túrájának útvonalát követve emlékeztek a székelység igaz barátjára.