Gyors játékoscserén esett át a Sepsi-SIC, amely a kanadai Emily Potter személyében meg is találta a távozó amerikai LaDazhia Williams helyettesét. A 30. születésnapját október 10-én ünneplő kosárlabdázó idén nyáron a tajvani Cathay Life csapatában szerepelt, a 2024–2025-ös szezonban pedig a szerb Crvena zvezda mezét viselte.

Épp csak elkezdődött a Sepsi-SIC 2025–2026-os idénye, a sepsiszentgyörgyi csapat máris játékoscserére kényszerült. Mint arról korábban beszámoltunk, a zöld-fehérek vasárnap közösségi oldalukon jelentették be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak LaDazhia Williamsszal, miután a 27 éves amerikai kosárlabdázó személyes okokra hivatkozva távozási szándékát jelezte. A háromszékiek nem tétováztak sokat, és hétfőn már arról adtak hírt, hogy a jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező kanadai válogatott, Emily Potter csatlakozik az együtteshez.

A 196 centiméter magas Potter korábban olyan kluboknál játszott, mint a lengyel Politechnika Gdańska, a cseh KP Brno, a görög Panathinaikosz, az ausztrál Perth Lynx, valamint a szerb Crvena zvezda. Legutóbb a tajvani Cathay Life színeiben szerepelt, mielőtt Sepsiszentgyörgyre szerződött volna. A Sepsi-SIC friss szerzeménye az Európa-kupa előző kiírásában a Crvena zvezda játékosaként két meccsen is találkozott a zöld-fehérekkel, és összesen 28 ponttal, valamint 22 lepattanóval járult hozzá a szerbek kettős győzelméhez. A kanadai válogatott tagjaként több világversenyen is képviselte országát: 2019-ben részt vett a Pánamerikai Játékokon, míg idén a FIBA Women’s AmeriCupon játszott, ahol meccsenként 3,8 pontot és 3,5 lepattanót átlagolt. Csapatunktól származó információk szerint Emily Potter még nem érkezett meg Háromszékre, így lemarad új alakulata csütörtöki Európa-kupa-meccséről és a vasárnapi bajnokiról.