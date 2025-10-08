Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
AsztaliteniszNépes utánpótlás-viadal Kézdivásárhelyen

2025. október 8., szerda, Sport

Egy hétvégére Kézdivásárhely vált az ország pingpongfővárosává, miután itt rendezték meg a hagyományos Dobolyi Aladár Emlékversenyt, az eseményen összesen 270 utánpótláskorú sportoló vett részt. A népszerű viadalon három Kovászna megyei klub színeiben több versenyzőnk is asztalhoz állt, akik számára kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget jelentett a céhes városi erőpróba.

  • Fotó: Nagy Mózes Asztalitenisz SK
A házigazda kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK mellett a Sepsi ISK és a Sepsi-SIC asztaliteniszezői is részt vettek a Dobolyi Aladár Asztalitenisz Emlékversenyen, amelyet a hétvégén immár kilencedik alkalommal rendeztek meg a Kicsid Gábor Sportcsarnokban, 24 asztalon pattogott két napon át a labda. A szervezők tájékoztatása szerint összesen 270 utánpótláskorú sportoló állt asztalhoz a viadalon, amely ezúttal is nemzetközi mezőnyt vonultatott fel, hiszen négy moldovai klub is képviseltette magát a tornán.

A sepsiszentgyörgyi sport­iskola népes csapattal vett részt a céhes városi erőpróbán, pingpongozóik közül sokaknak ez volt az első versenyük. A legjobb eredményt az U13-as korosztályban szereplő Kádár Benedek érte el, aki a 9. helyen zárt, míg az U15-ös mezőnyben Vinczi Ákos a 17. pozícióban végzett. A Sepsi-SIC négy lány asztaliteniszezőt nevezett a megmérettetésre, közülük a 13 év alattiaknál induló Alessandra Feldio­rean jutott a legtovább: sikeresen abszolválta selejtezőcsoportját és a harminckettes főtábla első körében búcsúzott. A rendező céhes városi sportklub négy harmadik helyezést könyvelhetett el: az U19-es korosztályban Canea-Kocsis András, Urus Kristóf, Farkas Yvett és Balázs Boglárka is felállhatott a dobogó legalsó fokára.

„Idén is remekül sikerült az emlékverseny, ezúttal is népes mezőny mérte össze tudását. A küzdelemsorozat gördülékeny lebonyolításához nagyban hozzájárultak a szülők, a volt játékosok, az önkéntesek és nem utolsósorban a háromszéki asztalitenisz-kedvelők. Hálával tartozunk továbbá az Esztelneki Asztalitenisz Sportklubnak, a Sepsi-SIC-nek, valamint a Székelyudvarhelyi ISK pingpongszakosztályának is” – nyilatkozta Kerekes Barnabás, a Nagy Mózes SK edzője. (t)

