Színház M STUDIO. Ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban: Gemza Péter: Meditáció a szépségről, a sepsiszentgyörgyi mozgásszínház legújabb produkciója. ♦ Október 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban Dirty Dancing, koreográfus: Eryk Makohon. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztroboszkóp-effektus található, ezért fényérzékenyek számára nem javasolják. TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma és 9-én, csütörtökön 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) William Shakespeare: A vihar (r. Bodó Viktor). JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Erdővidéki Közművelődési Napok

Október 6–12. között tartják a 31. Erdővidéki Közművelődési Napokat.

A mai program: Bardocon 11 – 13 óráig a Benkő József Általános Iskolában Kovács Attila (Holden Rose) író (Budapest) motivációs előadásai az olvasásról diákoknak. Az előadás központi témája az olvasóvá nevelés; 18 órától a kultúrotthon kistermében Erdővidéktől a Puskás Arénáig – interaktív kerekasztal-beszélgetés Tókos Csaba sportfényképésszel (Olasztelek). Beszélgetőtárs: Szakács-Kádár Julianna rádiós műsorvezető. ♦ Baróton 18 órától a Városi Művelődési Ház nagytermében Hogyan írjuk meg és hogyan írjuk át az életmesénket? – Kádár Annamária pszichológus, tréner, egyetemi oktató (Marosvásárhely) előadása (belépőket elővételben vagy a helyszínen lehet vásárolni 40 lejért). ♦ Erdőfülén 18 órától az alsó iskolában Fedezzük fel Erdővidéket! – Lakatos Csilla muzeológus munkafüzetének bemutatója. ♦ Vargyason 8–10 óráig Kovács Attila (Holden Rose) író (Budapest) motivációs előadásai az olvasásról diákoknak a Borbáth Károly Általános Iskolában. ♦ Magyarhermányban 18 órától a kultúrotthonban Kalapszalag – a Kelekótya Együttes (Barót) interaktív zenés gyermekfoglalkozása. ♦ Kisbaconban 19 órától a régi papilakon Szenvedélyünk Erdővidék – Deák András (Erdőfüle) és Szőcs Szilárd (Erdőfüle) könyv- és filmbemutatója.

Csütörtökön: Baróton 13 órától a Jókai Háromszéken című szabadtéri emlékkiállítás megnyitása a múzeumkertben – megnyitja Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője; 18 órától az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében Incze Mózes festőművész (Isaszeg) kiállítását megnyitja Sipos Endre festő- és grafikusművész, művészetfilozófus (Budapest); 19 órától Rácz Magdolna ny. tanár, képzőművész (Barót) kiállításának megnyitója; 19.30-tól a Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében az Erdővidék Kultúrájáért Díj és díszpolgári oklevél átadási ünnepsége – közreműködik Román Ábel, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja (Középajta).

Design Week

Divatbemutatóval rajtol csütörtökön 19 órától a kreatív iparág szemléje Sepsiszentgyörgyön. Az egykori dohánygyár épületében szervezett Design Week – Dizájn Hét ezúttal is hiánypótló, sokszínű és érdekes programokkal jelentkezik. A kifutón minden generáció képviselteti magát – egyetemi hallgatók, fiatal, karrierjük elején járó dizájnerek és a szakmában már elismert nevek. A szervezők egy különleges meglepetéssel is készülnek a bemutató közönségének. Jegyeket elővételben az eventim.ro oldalon lehet vásárolni. A helyek száma korlátozott.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-tól Gabi babaháza: A film (románul beszélő), 16 órától A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 17.45-től Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő), 18 órától A királyság (román feliratos), 20.15-től Egyik csata a másik után (magyarul beszélő), 20.15-től Zúzógép (román feliratos).

Hitvilág

RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT. Idén is zarándoklatot szerveznek Sepsiszentgyörgyért. Október 10-ig esténként 18 órától indul a program szentmisével, utána pedig a rózsafüzért imádkozva átvonulnak egyik templomtól a másikig. A zarándoklat ma 18 órakor a Szent Gellért-templomtól a Szent Benedek-templomig tart. Csütörtökön a Szent Benedek-templomtól a Krisztus Király-templomig imádkoznak hangosan, bárhol be lehet csatlakozni.

IDŐSEK TALÁLKOZÓJA. A Gyulafehérvári Caritas Kézdivásárhelyi Közösségi Központja szervezésében Idősek találkozója lesz ma 10–13 óráig a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermében.

LELKIGYAKORLAT. Október 9. és november 20. között hat csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián lelkigyakorlatot tart Ilyés Zsolt plébános. Téma: Tanuljunk meg imádkozni Jézustól; a Miatyánk ima kérései. A program: csütörtökön 18 órától szentmise, utána előadás, kiscsoport és szentségimádás.

KÖZÖS IMA KILIAN TESTVÉRREL. Október 9-én, csütörtök este közös imát tartanak taizéi énekekkel, csönddel, szentírási idézetek olvasásával a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián. Az ima este fél hétkor kezdődik és körülbelül egy órát tart, utána lehetőség lesz beszélgetni Kilian testvérrel, kapcsolódni egymáshoz.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 8 órától szentmise Korondról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma, 12.15-től Déli magazin.

Jókai-emlékkiállítás Baróton

A 30. Erdővidéki Közművelődési Napok keretében október 9-én, csütörtökön 13 órakor Baróton a múzeum kertjében megnyílik a Jókai Háromszéken című tárlat. A kiállítást Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója nyitja meg. Házigazdaként Demeter László, a baróti Erdővidék Múzeuma igazgatója köszönti a résztvevőket. Kurátorok: Kiss Jenő irodalomtörténész és Jánó Mihály művészettörténész. Fotó, grafikai szerkesztés: Szebeni-Szabó Róbert. Kivitelezés: Kobak Design. A kiállítás létrejöttét támogatásukkal és gazdag képanyaggal segítették: a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint József Álmos helytörténész és Pásztor Csilla nemzetközi referens.

Bábos mesevilág Kovásznán

A Gyerekek évében különleges élmény várja a kicsiket és nagyokat Kovásznán is. A baróti Polgár Sarolta hagyatékából származó, több mint 60 éves kasírozott bábok újra útnak indulnak, és életre kelnek, ezúttal Orbaiszék központjában, a művelődési ház épületében. Várják az óvodás és iskolás csoportokat, hogy megcsodálják az egyedi, mesés bábokat, és részesei legyenek egy varázslatos élménynek. Az esemény házigazdái: Nagy-Kopecz­ky Annamária, a baróti Művelődési ház vezetője, a gyűjtemény gondozója, Gáj Nándor, a megyei önkormányzat alelnöke, valamint Kovászna Megye Tanácsa Gyerekek éve programsorozatának szervezői. Október 13-án, 14-én és 15-én Bedőházi Beáta mesemondó is ellátogat Kovásznára és varázslatos meséivel megörvendezteti a gyerekeket, naponta 10–15 óráig a Kovászna Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. Osztályok, csoportok jelentkezését a 0733 009 002-es telefonszámon várják.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpin­cébe.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma és csütörtökön Gelencén, pénteken Haraly­ban és Gelencén. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net gyógyszertár (0367 802 977) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0267 362 280) tart nyitva.

Kézműves-foglalkozás Szörcsén

A Háromszéki Népfőiskola Egyesület szervezésében kézműves-foglalkozásra kerül sor Szörcsén az imateremben. Két alkalomra van felosztva a foglalkozás: 10-én, pénteken és 17-én 16.30-tól. Témák: Barangolás a kerámia történetébe; A bányától a háztetőig. Oktató: André Csongor.