Hozzávalók. A mindenmentes zsemléhez: 15 dkg gluténmentes kölesliszt, csipetnyi szódabikarbóna, 5 g só, 20 ml ecet, 2 dl langyos víz. A töltelékhez: vékonyra vágott káposzta, hagyma-, uborka- és paprikakarikák, valamint ketchup és mustár ízlés szerinti mennyiségben. A krumplipogácsához: 10 dkg darált gluténmentes zabpehely, 1 közepes hagyma, 2 evőkanál kókuszolaj, 1 közepes krumpli, só, bors, 1 dl víz.

Elkészítése: A zsemléhez keverőtálba tesszük a köleslisztet, hozzáadjuk a szódabikarbónát és a sót, beleöntjük az ecetet és a langyos vizet, összedolgozzuk, majd négy zsemlét formázunk a masszából. A zsemléket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, majd 200–210 Celsius-fokra hevített sütőben 45 perc alatt megsütjük. Ezalatt elkészítjük a krumplipogácsát. Ehhez előbb egy kanál kókuszolajon megdinszteljük az apró kockára vágott hagymát, lehűtjük, majd hozzáadjuk a reszelt, levétől kinyomkodott krumplit, a darált zabpehelyt, sózzuk, borsozzuk, hozzátöltjük a vizet, és összekeverjük. A masszát néhány percet állni hagyjuk, majd pogácsákat formázunk belőle, és kókuszolajon mindkét oldalát megsütjük. A kisült zsemléket kettévágjuk, az alsó felére ráfektetjük a kisült krumplipogácsát, mustárt és ketchupot teszünk rá, majd megrakjuk vékonyra vágott káposztával, hagyma-, uborka- és paprikakarikákkal. Végül ráillesztjük a zsemle tetejét, és pálcikával rögzítjük. Kitűnő vendégváró lehet különféle családi eseményeken, partikon.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban