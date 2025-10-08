Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Mindenmentes hamburgerMit készítsünk ma?

2025. október 8., szerda, Szabadidő

Hozzávalók. A mindenmentes zsemléhez: 15 dkg gluténmentes kölesliszt, csipetnyi szódabikarbóna, 5 g só, 20 ml ecet, 2 dl langyos víz. A töltelékhez: vékonyra vágott káposzta, hagyma-, uborka- és paprikakarikák, valamint ketchup és mustár ízlés szerinti mennyiségben. A krumplipogácsához: 10 dkg darált gluténmentes zabpehely, 1 közepes hagyma, 2 evőkanál kókuszolaj, 1 közepes krumpli, só, bors, 1 dl víz.

Elkészítése: A zsemléhez keverőtálba tesszük a köleslisztet, hozzáadjuk a szódabikarbónát és a sót, beleöntjük az ecetet és a langyos vizet, összedolgozzuk, majd négy zsemlét formázunk a masszából. A zsemléket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, majd 200–210 Celsius-fokra hevített sütőben 45 perc alatt megsütjük. Ezalatt elkészítjük a krumplipogácsát. Ehhez előbb egy kanál kókuszolajon megdinszteljük az apró kockára vágott hagymát, lehűtjük, majd hozzáadjuk a reszelt, levétől kinyomkodott krumplit, a darált zabpehelyt, sózzuk, borsozzuk, hozzátöltjük a vizet, és összekeverjük. A masszát néhány percet állni hagyjuk, majd pogácsákat formázunk belőle, és kókuszolajon mindkét oldalát megsütjük. A kisült zsemléket kettévágjuk, az alsó felére ráfektetjük a kisült krumplipogácsát, mustárt és ketchupot teszünk rá, majd megrakjuk vékonyra vágott káposztával, hagyma-, uborka- és paprikakarikákkal. Végül ráillesztjük a zsemle tetejét, és pálcikával rögzítjük. Kitűnő vendégváró lehet különféle családi eseményeken, partikon.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-08 08:00 Cikk megjelenítése: 68 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 821
szavazógép
2025-10-08: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
M STUDIO. Ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban: Gemza Péter: Meditáció a szépségről, a sepsiszentgyörgyi mozgásszínház legújabb produkciója. ♦ Október 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban Dirty Dancing, koreográfus: Eryk Makohon. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztroboszkóp-effektus található, ezért fényérzékenyek számára nem javasolják.
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma és 9-én, csütörtökön 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) William Shakespeare: A vihar (r. Bodó Viktor).
JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.
2025-10-08: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"