A harmadik deficitcsökkentő csomagról tárgyaltak

2025. október 8., szerda, Belföld

A Victoria-palotában üléseztek tegnap délután a koalíciós pártok vezetői, megbeszélésük fő témáját a helyi és a központi közigazgatást érintő intézkedések képezték. Az ülésen Ilie Bolojan miniszterelnök, a PNL elnöke mellett részt vett a PSD ideiglenes elnöke, Sorin Grindeanu, valamint más politikai vezetők, köztük Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Daniel Băluţă, Gheorghe Şoldan (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), illetve a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője, Varujan Pambuccian.

    Fotó: Facebook / Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu kijelentette, hogy a kormány harmadik intézkedéscsomagjának a helyi és központi közigazgatás átszervezése mellett a gazdaság élénkítésére is ki kell terjednie. A PSD vezetőségi ülése után nyilatkozó politikus elmondta, hogy a párt gazdaságélénkítő javaslatait ismertetni fogják a koalíciós tárgyalásokon is.

Hétfőn Lia Olguţa Vasilescu craiovai polgármester azt nyilatkozta, hogy a PSD a betöltött önkormányzati állások legfeljebb 20 százalékos csökkentését fogja javasolni a koalíciónak a keddi tárgyalásokon. Azt is közölte, hogy alternatív megoldásként a PSD lehetővé tenné azoknak a megyei tanácsoknak és polgármesteri hivataloknak, amelyek nem tudnak létszámleépítést végrehajtani, hogy 10 százalékkal csökkentsék a bérköltségeiket. A politikus hozzátette: a PSD azt szeretné, hogy a kormány harmadik intézkedéscsomagja írjon elő egy legalább 10 százalékos létszámcsökkentést a központi közigazgatásban is.

Tárgyaltak a koalíciós ülésen a bukaresti főpolgármester-választásról is. Erről Grindeanu korábban azt nyilatkozta, hogy pártja nem változtatta meg a véleményét, és továbbra is azt támogatja, hogy a koalíciós pártok vagy közös jelöltet indítsanak, vagy mindegyiküknek saját jelöltje legyen.

