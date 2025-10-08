Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elmarad a tanítás

2025. október 8., szerda, Belföld

A várható heves esőzések miatt nem lesz tanítás ma a Konstanca, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu és Ilfov megyei iskolákban, valamint Bukarestben – közölte tegnap az oktatási minisztérium.

    Fotó: pexels.com

A tájékoztatás szerint a megyei vészhelyzeti bizottságok döntöttek így, az elmaradó órák pótlása az iskolák igazgatótanácsaitól függ. Kedd estétől Bukarestben és az öt megyében harmadfokú (piros jelzésű) riasztás van érvényben a nagy mennyiségű csapadékkal járó esőzések miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint az országnak ebben a részében felhőszakadások várhatók. A hirtelen lehulló csapadék mennyisége négyzetméterenként 80–100 liter között váltakozik, és helyenként elérheti a 140 litert is.

2025-10-08: Belföld

A harmadik deficitcsökkentő csomagról tárgyaltak

A Victoria-palotában üléseztek tegnap délután a koalíciós pártok vezetői, megbeszélésük fő témáját a helyi és a központi közigazgatást érintő intézkedések képezték. Az ülésen Ilie Bolojan miniszterelnök, a PNL elnöke mellett részt vett a PSD ideiglenes elnöke, Sorin Grindeanu, valamint más politikai vezetők, köztük Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Daniel Băluţă, Gheorghe Şoldan (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), illetve a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője, Varujan Pambuccian.
2025-10-08: Belföld

Sztrájkőrség

Sztrájkőrséget tartottak tegnap 11 és 12.30 óra között a tanügyi szakszervezeti szövetségek az oktatási minisztérium székhelye előtt az oktatást érintő megszorítások miatt.
