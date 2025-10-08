Elmarad a tanítás

A várható heves esőzések miatt nem lesz tanítás ma a Konstanca, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu és Ilfov megyei iskolákban, valamint Bukarestben – közölte tegnap az oktatási minisztérium.

A tájékoztatás szerint a megyei vészhelyzeti bizottságok döntöttek így, az elmaradó órák pótlása az iskolák igazgatótanácsaitól függ. Kedd estétől Bukarestben és az öt megyében harmadfokú (piros jelzésű) riasztás van érvényben a nagy mennyiségű csapadékkal járó esőzések miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint az országnak ebben a részében felhőszakadások várhatók. A hirtelen lehulló csapadék mennyisége négyzetméterenként 80–100 liter között váltakozik, és helyenként elérheti a 140 litert is.