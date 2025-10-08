Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Közlekedésrendészeti akcióEllenőrizték a bicikliseket

2025. október 8., szerda, Közélet

A Kovászna megyei közlekedésrendészek szeptember 29. és október 5. között fokozott ellenőrzéseket tartottak a közutakon a közlekedésbiztonság fenntartásáért. Az akció kiemelt célja a forgalom veszélyeztetettebb résztvevőire, a gyalogosokra és kerékpárosokra való fokozott figyelem.

    A Kovászna megyei rendőrség felvétele

Az egész megyét lefedő akciók során 303 közlekedési szabályszegést állapítottak meg, amelyekért pénzbírságot szabtak ki. Ezek közül 16 esetben gyalogosok követtek el szabálytalanságot, 63 esetben kerékpárosok szegték meg a közlekedési szabályokat. A biciklisek közül 13-at azért büntettek meg, mert ittasan közlekedtek. Emellett a rendőrök 36 jogosítványt vontak be és 21 forgalmi engedélyt vettek el különböző szabályszegések miatt gépkocsivezetőktől.

A Kovászna megyei rend­őrség tegnapi közleménye néhány konkrét esetet is felsorol. Ozsdolán egy férfit 0,51 mg/l alkoholmennyiséggel a leheletében kaptak el, miközben kerékpározott, ráadásul a biciklije sem volt megfelelően felszerelve. 1215 lejes bírságot kapott. Ugyanez az összeg járt egy másik férfinak is, akit Sepsiszentgyörgy közelében 0,48 mg/l alkoholszinttel állítottak meg. A megyeszékhelyen egy kerékpárost azért büntettek meg, mert a járdán közlekedett, és a zebrán nem szállt le a bicikliről. Kovásznán egy fiatalembert több szabálysértés miatt is megbüntettek: a járdán biciklizett, közben telefonált, nem volt nála személyazonossági igazolvány, ráadásul 16 év alatti lévén, sisak nélkül közlekedett. Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön két gyalogost bírságoltak meg, mert nem a kijelölt helyen, hanem szabálytalanul keltek át az úton, miközben a közelben zebra is volt. Egy sofőrt 3037,5 lejes bírsággal sújtottak: gyorshajtáson érték tetten, nem kapcsolta fel a gépjármű fényszóróit, ráadásul 0,37 mg/l alkoholtartalmat is kimutattak nála a kifújt levegőben. Jogosítványát 90 napra felfüggesztették.

A rendőrség jelezte: a jövőben is folytatják az ilyen jellegű akciókat, hogy kiszűrjék azokat, akik veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. (sz.)

