A versenyvizsga eredményét megóvhatja a második helyezett Zakariás Zalán rendező, vagy akár maga a nyertes is, végső döntést csak az óvások elbírálását követően hirdetnek. A négy évre szóló menedzseri terveket egy elbírálóbizottság értékelte, melynek összetételét az önkormányzat nem közölte, a törvény szerint tagjai többségben (legkevesebb kétharmad részben) a színházi szakmát kell hogy képviseljék. A testület az első fordulóban a jelentkezők menedzseri tervét is tartalmazó írott pályázatokat értékelte ki titkosított módon, ennek eredményét október 6-án, hétfőn hozták nyilvánosságra. A városháza honlapján elérhető közlés szerint mindkét pályázat bőven átlépte a továbbjutást jelentő hetes értékelést, így mindkét jelölt továbblépett a vizsga második szakaszába, és ismertethette menedzseri tervét az elbírálóbizottság előtt. Ez tegnap zajlott le, az önkormányzat délután tette közzé az óvások előtti összesített eredményeket, melyek szerint Albu István 9,45-ös, míg Zakariás Zalán 9,15-ös értékelést kapott, azaz előbbi nyerte el az igazgatói megbízatást. A pályázók az elkövetkező két napban óvhatják meg a vizsga eredményét, a fellebbezések elbírálása után, október 15-én következik a végső eredményhirdetés.

A Tamási Áron Színházat 2022 júniusától Pál-Ferenczi Gyöngyi, a társulat színésze vezette megbízott igazgatóként, miután Bocsárdi László rendező (aki 2006-tól állt az intézmény élén) úgy döntött, visszalép és aligazgatóként folytatja a munkáját. Az akkori bejelentéskor az is elhangzott, hogy az új igazgató megbízatása időszakos, a városháza versenyvizsgát ír majd ki a tisztség betöltésére, ez a folyamat zárul hamarosan. A versenyvizsgát amellett, hogy a megbízotti tisztség csak meghatározott ideig tartható, azért is ki kellett írnia az önkormányzatnak, mert a színház épülete nemsokára alapos korszerűsítésen esik át, és az intézményvezetőnek ebben több alapvető feladata is lesz, amelyekhez teljes jogú megbízatás szükséges.

Amint azt már jeleztük, a Tamási Áron Színház épületében az ősz folyamán általános felújítási munkálatok kezdődnek, első fordulóban a műhelyeket és az irodahelyiségeket korszerűsítik, így a nagyterem ebben az évadban még használható lesz. A munkálatok a tervek szerint három évig tartanak, a következő évadban már más helyszínt kell találni az előadásoknak.