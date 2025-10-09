Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd, a sepsibesenyői születésű
sepsiszentgyörgyi
BÁCS PIROSKA
(szül. CSÓTI)
86 éves korában, özvegységének 8. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2025. október
10-én, pénteken 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
3070
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a kézdiszentkereszti születésű
özv. BOLDIZSÁR JÁNOSNÉ
DOMOKOS MÁRIA (JOLÁN)
életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetésére 2025. október 10-én 15 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi katolikus temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120457
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd, a mikóújfalusi
özv. MÁTÉ JÁNOSNÉ
DUKA ILONA
szerető szíve életének 90. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2025. október 10-én, pénteken 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335526
Köszönet
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki részt vett drága halottunk, GYENGE ANDRÁS temetésén, és fájdalmunkat virággal, jó szóval, kézszorítással enyhíteni próbálta.
Gyászoló szerettei
1120453
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik TOK IRÉN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4335515
Megemlékezés
Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Október 9-én négy éve kísértük utolsó útjára a sepsikőröspataki
id. SZABÓ LÁSZLÓT, a drága jó férjet, édesapát, nagyapát, dédit. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében.
Szerettei
1120456
Ma egy éve kísértük utolsó útjára IMREH ELEKET, mindenki Elek bácsiját. Szerénységével és kitartásával ma is példakép sokunk számára. Emlékét szeretettel őrizzük.
1120449
A felhők felett van egy másik világ, ahol minden szép, és nem szenved senki már.
Fájó szívvel emlékezünk
JÁNOS (PATAKI) ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében,
emléke legyen áldott.
Szerettei
1120452
Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod az emlékemben marad. De az élet csendesen megy tovább, fájó emléked elkísér egy életen át. Fájó szívvel emlékezem 2025. október 9-én, halálának 21. évfordulóján a kovásznai BARTHA ALBERTRE.
Bánatos lánya
21104
Könnyes az út, mely sírjához vezet, / A jó Isten őrködjön pihenése felett. / Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Sírjára szálljon áldás és nyugalom. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni KELEMEN FERENCRE halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkbe zártuk.
Özvegye, fia és családja
4335501
Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Szomorú szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, a kilyéni KONDOR ANNÁRA és
KONDOR ZOLTÁNRA
haláluk 4. évfordulóján.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Két lányuk
és azok családja
4335504
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. / A néma csendben halljuk hangodat, / A csillagok fényénél látjuk arcodat. // Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, / Amíg csak élünk, sohasem lesz másképp. / Az idő elszáll, elmúlnak az évek, / De szívünkben megmarad fájó emléked.
Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki
SÉRA ESZTERRE halálának 3. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, három leánya,
vejei és unokái
4335507
Van fájdalom, mely a földön marad, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz.
Van élet a lélekben odaát,
van, hova küldeni egy imát.
Fájó szívvel emlékezünk a málnási
id. DATKI ISTÁNRA
halálának 35. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Özvegye és fia
4335518
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KICSI GIZELLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerető özvegye, gyermekei és testvére
4335522
Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, / őrizzük azt,
mit mondtál és tettél. /
Ettől van az, hogy szeretünk téged, / Bárhol is vagy,
nem érhet véget.
Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezünk
a lisznyói
PRÁZSMÁRI PIROSKÁRA halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335521