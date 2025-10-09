Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd, a sepsibesenyői születésű

sepsiszentgyörgyi

BÁCS PIROSKA

(szül. CSÓTI)

86 éves korában, özvegységének 8. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2025. október

10-én, pénteken 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

3070

Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a kézdiszentkereszti születésű

özv. BOLDIZSÁR JÁNOSNÉ

DOMOKOS MÁRIA (JOLÁN)

életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetésére 2025. október 10-én 15 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi katolikus temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120457

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd, a mikóújfalusi

özv. MÁTÉ JÁNOSNÉ

DUKA ILONA

szerető szíve életének 90. évében megszűnt dobogni.

Temetése 2025. október 10-én, pénteken 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335526

Köszönet

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki részt vett drága halottunk, GYENGE ANDRÁS temetésén, és fájdalmunkat virággal, jó szóval, kézszorítással enyhíteni próbálta.

Gyászoló szerettei

1120453

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik TOK IRÉN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4335515

Megemlékezés

Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Október 9-én négy éve kísértük utolsó útjára a sepsikőröspataki

id. SZABÓ LÁSZLÓT, a drága jó férjet, édesapát, nagyapát, dédit. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében.

Szerettei

1120456

Ma egy éve kísértük utolsó útjára IMREH ELEKET, mindenki Elek bácsiját. Szerénységével és kitartásával ma is példakép sokunk számára. Emlékét szeretettel őrizzük.

1120449

A felhők felett van egy másik világ, ahol minden szép, és nem szenved senki már.

Fájó szívvel emlékezünk

JÁNOS (PATAKI) ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében,

emléke legyen áldott.

Szerettei

1120452

Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod az emlékemben marad. De az élet csendesen megy tovább, fájó emléked elkísér egy életen át. Fájó szívvel emlékezem 2025. október 9-én, halálának 21. évfordulóján a kovásznai BARTHA ALBERTRE.

Bánatos lánya

21104

Könnyes az út, mely sírjához vezet, / A jó Isten őrködjön pihenése felett. / Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Sírjára szálljon áldás és nyugalom. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni KELEMEN FERENCRE halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkbe zártuk.

Özvegye, fia és családja

4335501

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Szomorú szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, a kilyéni KONDOR ANNÁRA és

KONDOR ZOLTÁNRA

haláluk 4. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Két lányuk

és azok családja

4335504

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. / A néma csendben halljuk hangodat, / A csillagok fényénél látjuk arcodat. // Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, / Amíg csak élünk, sohasem lesz másképp. / Az idő elszáll, elmúlnak az évek, / De szívünkben megmarad fájó emléked.

Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki

SÉRA ESZTERRE halálának 3. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, három leánya,

vejei és unokái

4335507

Van fájdalom, mely a földön marad, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz.

Van élet a lélekben odaát,

van, hova küldeni egy imát.

Fájó szívvel emlékezünk a málnási

id. DATKI ISTÁNRA

halálának 35. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Özvegye és fia

4335518

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KICSI GIZELLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető özvegye, gyermekei és testvére

4335522

Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, / őrizzük azt,

mit mondtál és tettél. /

Ettől van az, hogy szeretünk téged, / Bárhol is vagy,

nem érhet véget.

Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezünk

a lisznyói

PRÁZSMÁRI PIROSKÁRA halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335521