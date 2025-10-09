Erdővidéki Közművelődési Napok A mai program: Baróton 13 órától Jókai Háromszéken – szabadtéri emlékkiállítás megnyitója a múzeumkertben (megnyitja Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője); 18 órától Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében Incze Mózes festőművész (Isaszeg) kiállítását megnyitja Sipos Endre festő- és grafikusművész, művészetfilozófus (Budapest); 19 órától Rácz Magdolna ny. tanár, képzőművész (Barót) kiállításának megnyitója; 19.30-tól a Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében az Erdővidék Kultúrájáért Díj és díszpolgári oklevél átadási ünnepsége – közreműködik Román Ábel, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja (Középajta).

Pénteken: Baróton Vándormozi – filmünnep a Városi Művelődési Ház nagytermében: 13 órától Kincsem, 16 órától Most vagy soha, 18.30-tól Semmelweis, 21 órától Hogyan tudnék élni nélküled (jegyeket elővételben vagy a helyszínen lehet vásárolni 15 lejért); Erdővidék Múzeumában 10–18 óráig Erdélyi Szabad Karaván – középkori mesterségbemutatók; főhajtás a Mátyás-keresztnél; kovácsmesterség-bemutató, középkori érmeverde és textilműhely, gyertyamártó műhely és fegyverbemutató. (Az Erdélyi Szabad Karaván csapata a XIV. század végi nagy pestisjárvány után Európában tevékenykedő kereskedő, kézműves karavánt jelenít meg, mely járja az elpusztult vidéket és a kézművesek által készített portékákat próbálja értékesíteni – megjelenítenek kézműveseket, zsoldos kísérő csapatokat és tábori kisegítő személyzetet egyaránt) * Bodosban 19 órától a Budai Emília Közösségi Házban Őszi napok Erdővidéken – 1940–1944 emlékezete címmel Benkő Levente történész, újságíró (Barót – Kolozsvár) és Megsebzett Kolozsvár – az 1944. június 2-i amerikai légitámadás a kincses város ellen címmel Papp Annamária történész, újságíró (Kolozsvár) vetített képes előadásai hallhatóak. * Olaszteleken 18 órától a református imateremben Amit érdemes tudni a Magyar Örökség Díjról... – a budapesti Böszörményi Gergely lemezkiadó, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökének előadása; a Magyar Örökség Díj bíráló bizottságának jelen lévő tagjai: Sipos Endre festő- és grafikusművész, tanár, művészetfilozófus (Budapest) és Demeter László muzeológus (Barót); 18.30-tól A székely miniszter, Nagybaczoni Nagy Vilmos – Domonkos László író (Budapest) könyvbemutatója. * Zalánpatakon 18 órától a kultúrotthonban A vargyasi bútorfestő és fafaragó Sütő család – Sütő István bútorfestő (Vargyas) vetített képes előadása.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) William Shakespeare: A vihar (r. Bodó Viktor).

M STUDIO. Október 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Dirty Dancing, koreográfus: Eryk Makohon. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztroboszkóp-effektus található, ezért fényérzékenyek számára nem javasolják.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Design Week

Divatbemutatóval rajtol ma 19 órától a kreatív iparág szemléje Sepsiszentgyörgyön. Az egykori dohánygyár épületében szervezett Design Week – Dizájn Hét ezúttal is hiánypótló, sokszínű és érdekes programokkal jelentkezik. A kifutón minden generáció képviselteti magát – egyetemi hallgatók, fiatal, karrierjük elején járó dizájnerek és a szakmában már elismert nevek. Jegyek elővételben az eventim.ro oldalon. A helyek száma korlátozott.

Hitvilág

RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT. Sepsiszentgyörgyön október 10-ig esténként 18 órától indul a program szentmisével, utána a rózsafüzért imádkozva vonulnak át a zarándoklat következő állomására. Ma 18 órakor a Szent Benedek-templomtól a Krisztus Király-templomig tart a zarándoklat, pénteken a Krisztus Király-templomtól a központi Szent József-templomba. Bárhol be lehet csatlakozni.

LELKIGYAKORLAT. Október 9. és november 20. között hat csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián lelkigyakorlatot tart Ilyés Zsolt plébános. Téma: Tanuljunk meg imádkozni Jézustól; a Miatyánk ima kérései. A program: ma 18 órától szentmise, utána előadás, kiscsoport és szentségimádás.

KÖZÖS IMA KILIAN TESTVÉRREL. Ma este közös imát tartanak taizéi énekekkel, csönddel, szentírási idézetek olvasásával a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián. Az ima este fél hétkor kezdődik és körülbelül egy órát tart, utána lehetőség lesz beszélgetni Kilian testvérrel, kapcsolódni egymáshoz.

SZÜLŐK ISKOLÁJA. A program részeként könyvbemutatót tart Csergő Csilla és Ferencz Dóra pénteken este 7 órától a Szent József-plébánia Márton Áron-termében. A könyv címe: Szeretettel eggyé válva nevelni, kézikönyv a szeretet dobókocka alkalmazásához.

35 ÉVES A PRO VITA HOMINIS TÁRSASÁG. Október 11-én, szombaton 10.30-tól Kovásznán A meg nem születettek Emlékparkjában (Tímár utca 39/C) elvégzik a Magzat Keresztútját, 11 órától a hálaadó szentmisét bemutatja a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkésze, T. Hosszú Norbert Lajos. 12 órától megemlékezések: Vida Izabella, Andrei Mária, Páll Gizella, Dr. Kovács Zita a kovásznai plébánia Kovács Gábor-termében. Zenei szolgálat: Steckbauer István, Steckbauer Csilla és Hamar Attila.

Bardócszék népviseletben

Első alkalommal kerül sor szombaton, október 11-én Vargyason a Bardócszék népviseletben elnevezésű rendezvényre, ahol a térség népviseletét és hagyományait ünneplik. A részletes program: 10 órától érkezés, bejelentkezés a vargyasi kultúrotthon előtti téren, 10.45-től vonulás zeneszóval az unitárius templomhoz, 11 órától ökumenikus istentisztelet, 12.10-től csoportkép készítése a templom előtt, vonulás a kultúrházhoz; 12.30-tól ünnepélyes megnyitó, 12.45-től településenkénti népviselet-bemutatók, 14.45-től kulturális műsor, 15 órától közös ebéd, mulatság; 17 órától a küldöttségek hazautazása. Meghívott települések: Bardoc, Bibarcfalva, Erdőfüle, Felsőrákos, Kisbacon, Magyarhermány, Olasztelek, Székelyszáldobos, Vargyas.

Kézműves-foglalkozás Szörcsén

A Háromszéki Népfőiskola Egyesület szervezésében kézműves-foglalkozásra kerül sor Szörcsén az imateremben. Két alkalomra van felosztva a foglalkozás: 10-én, pénteken és 17-én 16.30-tól. Témák: Barangolás a kerámia történetében; A bányától a háztetőig. Oktató: André Csongor.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Lili és a kenguru magyarul beszélő és 16.15-től románul beszélő, 18 órától Mágikus, merész, meseszép utazás (magyarul beszélő), 18.15-től Az évszázad zsákmánya (román akciófilm), 20 órától Egyik csata a másik után (román feliratos), 20.30-tól Többesélyes szerelem (magyarul beszélő).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net gyógyszertár (0367 802 977) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0267 362 280) tart nyitva.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

FORGALOMKORLÁTOZÁS várható a 121A megyei úton Nagypatak térségében, illetve a Sugásfürdő felé vezető útszakaszon, ahol az Auto Crono CV Club autós edzéseket tart. Október 9-én, pénteken 9–19 óráig Nagypatak térségében zárják le az említett megyei utat, október 13-án a Sugásfürdő felé vezető úton zajlik raliedzés. A közúti forgalom óránként 10 percre újraindul. Az edzések célja a versenyzők felkészítése a Brassó–Kézdivásárhely ralira, valamint az útvonal tesztelése autós sportversenyekre. A veszélyes területekre gyalogosan, gépjárművel vagy biciklivel belépni tilos. További információ a 0740 944 841-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Gelencén, pénteken Haralyban és Gelencén. Honlap: tega.ro.

A SZÍVBETEGEK sepsiszentgyörgyi egyesülete összejövetelt tart október 10-én, pénteken 16 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban. Téma: a szív világnapja.