Női kosárlabda, Európa-kupaA belga Kangoeroes Basket ellen kezd a Sepsi-SIC

2025. október 9., csütörtök, Sport

Tegnap nyolc mérkőzéssel – többek között a KSC Szekszárd és az olasz GEAS Basket összecsapásával – kezdetét vette a női kosárlabda Európa-kupa (Ek) 2025–2026-os idényének alapszakasza, a mezőnyben pedig a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC is szerepel. A zöld-fehér mezesek ma 21.30-tól a belga Kangoeroes Basket Mechelen vendégeként lépnek pályára a küzdelemsorozat nyitókörében, míg vasárnap 19 órától a Nemzeti Liga 2. fordulójában a Târgoviște csapatát fogadják a Szabó Kati Sportcsarnokban.

    Fotó: Miska Brigitta

Két felkészülési mérkőzés és két elveszített Euroliga-selejtező után vág neki a 2025–2026-os Ek-idénynek a Sepsi-SIC, amely számára Belgiumban indul az újabb nemzetközi kaland. Mint ismert, a zöld-fehérek a D-csoportban az olasz GEAS Basket, a KSC Szekszárd és a belga Kangoeroes Basket Mechelen együttesével találkoznak, a sepsiszentgyörgyi gárda az első fordulóban utóbbi vendégeként lép pályára ma este fél tíztől.

A Sepsi-SIC román bajnokként, a Kangoeroes Basket belga ezüstérmesként várja a mai összecsapást. Zoran Mikes lányai a Galatasaray ellen elveszített két Euroliga-selejtező után utaztak Mechelenbe, míg vendéglátóik négy simán megnyert belga bajnokit követően fogadják a háromszékieket. A Diels Arvid által felkészített csapatot több hazai játékos mellett amerikai, görög és holland kosarasok alkotják, az alakulat átlagmagassága 180 centiméter, átlagéletkora pedig 22 és fél év. Az előző szezonban a zöld-fehérek egy győzelemmel és öt vereséggel nem jutottak tovább csoportjukból, míg esti ellenfelük hasonló mérleggel szintén harmadik lett négyesében, így számukra is véget ért az Ek-szereplés az alapszakasz után.

„Belgiumban, a Kangoeroes Basket Mechelen ellen kezdjük az Ek-szereplésünket. Nagyon sűrű időszak vár ránk: az elkövetkező hetekben hétköznap nemzetközi, hétvégén pedig román bajnoki mérkőzéseket játszunk. Célunk, hogy mind a Nemzeti Ligában, mind az Ek-ban megnyerjünk minden meccset, és ennek érdekében mindent megteszünk. Erre készülünk, és minden edzésen arra összpontosítunk, hogy a saját játékunkat javítsuk és erősítsük – nyilatkozta a Sepsi-SIC magyar játékosa, Mérész Beatrix.

„Nagyon nehéz csoportba kerültünk, és sajnos nincs sok meccs a lábunkban. A két Euroliga-selejtező óta nem játszottunk, mivel a Román Kupa első körében és a bajnokság nyitófordulójában is szabadok voltunk, így a helyzet nem ideális. Egy nagyon erős csapat ellen lépünk pályára, amely a belga bajnokság egyik esélyese. Nehéz lesz a Mechelen ellen, de küzdeni fogunk és mindent megteszünk a győzelemért. Ellenfelünk már négy bajnokin van túl, mindegyiket könnyedén megnyerte. Minden együttesnek van esélye kijutni a csoportból, így minden találkozó körülményesnek ígérkezik. A célunk, hogy a lehető legtöbb mérkőzést megnyerjük, szeretnénk továbbjutni, de a legfontosabb, hogy minden meccsen fejlődjünk és jó idényünk legyen” – jelentette ki Zoran Mikes vezetőedző.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09 08:00
