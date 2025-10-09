Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Teremlabdarúgás, U19Indul az ifjúsági bajnokság

2025. október 9., csütörtök, Sport

Szombaton két mérkőzéssel rajtol a tizenkilenc év alattiak teremlabdarúgó-bajnokságának 2025–2026-os idénye, a Sepsi-SIC három buzăui és egy galaci csapattal került azonos ötösbe. Tavaly tizennyolc együttes volt érdekelt az ifjúsági pontvadászatban, most viszont hárommal több alakulat vesz részt a küzdelemsorozatban.

    Fotó: Miska Brigitta

Összesen huszonegy – kilenc erdélyi, öt moldvai, négy havasalföldi, két olténiai és egy partiumi – gárda nevezett az U19-es teremlabdarúgó-bajnokság 2025–2026-os idényére, amelynek csoportbeosztását nemrégiben tette közzé a Román Labdarúgó-szövetség. Az ifjúsági pontvadászatban érdekelt együtteseket egy ötös és négy négyes csoportba sorolták, a harmadik szezonjára készülő megyeszékhelyi Sepsi-SIC a 2-es számú kvintettbe került. A zöld-fehérek az elmúlt két évben mindig bejutottak az Elitek Ligája négyes döntőjébe, ezúttal a Fortius 2014 Buzău, a Luceafărul Buzău, a szintén buzăui Iolanda Balaș Sőtér SPL és a Galaci United csapatát kell legyőzniük, hogy ismét a legjobbak között szerepelhessenek. A 19 év alattiak bajnoksága szombaton rajtol, a csoportok két legjobb együttese folytathatja majd az Elitek Ligájában.

A Veress Botond által felkészített csapat kedden a Luceafărul otthonában kezdi a bajnokságot, a második fordulóban a Fortius 2014 Buzău érkezik, majd a Galac elleni kiszállás következik. A pontvadászat negyedik körében pihennek a zöld-fehérek, az ötödikben pedig a Iolanda Balaș Sőtér SPL alakulatát fogadják. A vissza­vágó novemberben kezdődik, és várhatóan december 14-én zárul.

A 2025–2026-os idény mezőnye: * 1-es csoport: Viitorul Dărăbani, Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, Mausoleul Mărăşeşti, Fălticeni-i Nicu Gane Főgimnázium * 2-es csoport: Sepsi-SIC, Luceafărul Buzău, Galaci United, Buzăui Iolanda Balaș Sőtér SPL, Buzăui Fortius * 3-as csoport: VSK Székelyudvarhely, Marosvásárhelyi VSK, Gyergyószentmiklósi Inter, Gyergyóremetei Kereszthegy * 4-es csoport: Dévai Autobergamo, West Déva, Kolozsvári Clujana, Simándi Sólymok * 5-ös csoport: Craiovai CFR, Brassói Kids Tâmpa, Craiovai Real Oltenia, CSM Ploiești. (tibodi)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09 08:00
2025-10-09: Sport - Tibodi Ferenc:

