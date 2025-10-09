Háromszéki díjazottak az ünnepi Filmtettfeszten

Nagyjából változatlan a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle nézőszáma: akárcsak tavaly, körülbelül hétezren ünnepelték Erdély-szerte a fesztivál 25. „születésnapját” 120 vetítés és 36 kísérőrendezvény során. A rendezvényen az angyalosi Incze Csaba nyerte el a közönség díját, a Filmtettfeszt alapításának évfordulójára készült filmek rendezői közül Kalamár Gáspár Gábor sepsiszentgyörgyi, Visky Ábel pedig jelenleg ugyancsak városunkban él. Az egyik rendezői különdíjat Búzási Gyopár Orsolya kapta, aki a sepsiszentgyörgyi művészeti líceumba járt, továbbá a rendezvény egyik legnépszerűbb filmjének (Minden csillag) hangmestere, Péter Attila (Pötyi) is sepsiszentgyörgyi. Ezenkívül több itteni vagy itteni származású színész is játszott a fesztiválon vetített filmekben.

A fesztivál idei nézői közül legtöbben a Csendes barátra és a Minden csillagra voltak kíváncsiak, de hatalmas sikert arattak a gyermekprogramok is. A közönségtalálkozókon kívül – Bodor Ádám íróval, Pogány Judit színésznővel, Monory Mész András rendezővel és a fiatalabb generációk képviselőivel, nagyjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációs és kisjátékfilmek alkotóival is volt vetítés utáni beszélgetés – két konferenciára, két kerekasztal-beszélgetésre, két gyerekműhelyre és egy interaktív gyerek­előadásra lehetett beülni, de a programhoz kapcsolódott egy kiállítás és egy dj-buli is.

A legtöbb program – 31 vetítés és 28 esemény – Kolozsváron volt, ahol 3145-en vettek részt a Filmtettfeszten. A két legnépszerűbb film ott a Csendes barát és a Minden csillag volt – utóbbinak a hangmestere és két szereplője (Oláh-Badi Levente és Farkas Loránd) is sepsiszentgyörgyi –, de telt házzal vetítették Kolozsváron a Kippkopp és a tizenkét hónapot, valamint a Jimmy Jaguárt is.

A gyerekprogramok minden településen népszerűek voltak: Kolozsváron kb. 650 nézőjük volt, a fesztivál további helyszínein még 1000 nézőt számoltak a szervezők.

Szombat este, a Filmtettfeszt díjátadó ünnepségén Dimény Áron vette át a Sárga Csikó Díjat, Kacsó Edith televíziós újságíró pedig a Fám Erika-díjat. A zsűri is díjazott: Lakatos Miska Tőlem tudjátok meg. Hat roma portré a székelykeresztúri régióból című filmje lett a fődíjas, a zsűri különdíját Sándor Zsuzsa A nap legjobb pillanata című animációs dokumentumfilmje nyerte el. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által felajánlott különdíjat a Bernády Amerikába megy című animációs dokumentumfilm kapta, mely a Plugor Sándor Művészeti Líceumban végzett Búzási Gyopár Orsolya rendezésében készült a Maros Megyei Múzeum megrendelésére. A közönségdíjat az online szavazás nyomán az angyalosi Incze Csaba Énlaki hétköznapok című alkotása nyerte több mint 1400 szavazattal.

A 25. évforduló alkalmából készült két film bemutatója szintén a Filmtettfeszten zajlott: Az első huszonöt című alkotást Visky Ábel rendezte, aki jelenleg sokat tartózkodik városunkban, az Erdélyből filmszeretettel című dokumentumfilmet pedig a Sepsiszentgyörgyön felnőtt Kalamár Gáspár Gábor. Előbbi film alkotói között Kónya-Ütő Bence és Vass Zsuzsanna sepsiszentgyörgyi színészek nevét olvashatjuk, utóbbinak a hangmestere ugyancsak Péter Attila (Pötyi) volt.

A sepsiszentgyörgyi vetítéseken a legsikeresebb film a közönségtalálkozókkal egybekötött Minden csillag és a Szabadság a hegyen volt, utóbbinak ugyancsak több sepsiszentgyörgyi alkotója volt, közöttük az operatőrként és vágóként közreműködő Kalamár Gáspár Gábor.