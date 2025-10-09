Bíróság elé állították

Következő írásunk

Nagyjából változatlan a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle nézőszáma: akárcsak tavaly, körülbelül hétezren ünnepelték Erdély-szerte a fesztivál 25. „születésnapját” 120 vetítés és 36 kísérőrendezvény során. A rendezvényen az angyalosi Incze Csaba nyerte el a közönség díját, a Filmtettfeszt alapításának évfordulójára készült filmek rendezői közül Kalamár Gáspár Gábor sepsiszentgyörgyi, Visky Ábel pedig jelenleg ugyancsak városunkban él. Az egyik rendezői különdíjat Búzási Gyopár Orsolya kapta, aki a sepsiszentgyörgyi művészeti líceumba járt, továbbá a rendezvény egyik legnépszerűbb filmjének (Minden csillag) hangmestere, Péter Attila (Pötyi) is sepsiszentgyörgyi. Ezenkívül több itteni vagy itteni származású színész is játszott a fesztiválon vetített filmekben.