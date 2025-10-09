Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bíróság elé állították

2025. október 9., csütörtök, Belföld

Bíróság elé állította tegnap az ügyészség a Bukarestben futárként dolgozó bangladesi vendégmunkást bántalmazó fiatalembert.

    Fotó: pexels.com

Az ügyészség tegnapi közleménye szerint Cosmin Tudorant rasszista és idegengyűlölő indítékkal elkövetett testi sértéssel, illetve fasiszta és legionárius jelképek nyilvános terjesztésével vádolják. Augusztus 26-án este a fiatalember lefilmezte magát, amint az ország elhagyására szólította fel és arcul ütötte a bangladesi állampolgárt, utána azonban őt is a földre teperte és ártalmatlanította egy szabadidejét töltő rendőr.

Újabb konfliktus a koalícióban

Sajtóértesülések szerint Ilie Bolojan miniszterelnök kedden a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakciójával tartott találkozón arra kérte a szenátorokat, hogy támogassák az USR által benyújtott azon törvényjavaslatot, mely 300 főre csökkentené a parlament létszámát.
2025-10-09: Közélet - Nagy B. Sándor:

Háromszéki díjazottak az ünnepi Filmtettfeszten

Nagyjából változatlan a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle nézőszáma: akárcsak tavaly, körülbelül hétezren ünnepelték Erdély-szerte a fesztivál 25. „születésnapját” 120 vetítés és 36 kísérőrendezvény során. A rendezvényen az angyalosi Incze Csaba nyerte el a közönség díját, a Filmtettfeszt alapításának évfordulójára készült filmek rendezői közül Kalamár Gáspár Gábor sepsiszentgyörgyi, Visky Ábel pedig jelenleg ugyancsak városunkban él. Az egyik rendezői különdíjat Búzási Gyopár Orsolya kapta, aki a sepsiszentgyörgyi művészeti líceumba járt, továbbá a rendezvény egyik legnépszerűbb filmjének (Minden csillag) hangmestere, Péter Attila (Pötyi) is sepsiszentgyörgyi. Ezenkívül több itteni vagy itteni származású színész is játszott a fesztiválon vetített filmekben.
