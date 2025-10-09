Bíróság elé állították

Bíróság elé állította tegnap az ügyészség a Bukarestben futárként dolgozó bangladesi vendégmunkást bántalmazó fiatalembert.
Az ügyészség tegnapi közleménye szerint Cosmin Tudorant rasszista és idegengyűlölő indítékkal elkövetett testi sértéssel, illetve fasiszta és legionárius jelképek nyilvános terjesztésével vádolják. Augusztus 26-án este a fiatalember lefilmezte magát, amint az ország elhagyására szólította fel és arcul ütötte a bangladesi állampolgárt, utána azonban őt is a földre teperte és ártalmatlanította egy szabadidejét töltő rendőr.