Farkas Sándor gazdálkodó elmondása szerint reggel kilenc óra körül történt a baj: a réten járva hirtelen támadott a két bocsával arra járó medve. Az áldozat, aki nem alkalmazottja, de szükség esetén segítségül szokta hívni, azért úszta meg aránylag könnyen, mert kutyái vele voltak – mondta. Az áldozat maga hívta telefonján a gazdát, akit a csurgó környékén vett fel autójába és vitt be Barótra. A városi kórházban ellátták sebeit, röntgenfelvételt is készítettek, majd – mentő hiányában – ő vitte tovább a bajbajutottat a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba, ahol a délután folyamán megműtötték.

Farkas Sándor úgy véli, megengedhetetlen, hogy a törvény a „sötétzöldek” nyomására jobban védi a medvéket, mint az embereket. „Folyamatosan gondot okoznak a faluba bejáró medvék – csak tavaly öt állatomat ölték meg! –, de igazán hatékonyan nem léphetünk fel ellenük. Az sincs, kihez fordulni. Ha hívom a 112-t, és kijön a rendőrség, de már nem találja ott a medvét, jó eséllyel engem büntetnek meg, amiért jogosulatlanul riasztottam őket. Arra, hogy bizottság alakuljon s kivizsgálják ezeket az ügyeket, majd bár egyet kilőjenek a veszélyes medvék közül, jóformán esély sincs” – nyilatkozta Farkas Sándor.