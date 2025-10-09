Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

VargyasRéten támadott a medve

2025. október 9., csütörtök, Közélet

Hétfőn 9 óra tájban Vargyason medve támadott egy gazdaságban segédkezőre. A sérültet előbb Barótra, majd Sepsiszentgyörgyre vitték sebei ellátására. Védekezése során az áldozat elsősorban az alkarján és a csuklóján sérült meg.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Nagy D. István
    Képünk illusztráció. Fotó: Nagy D. István

Farkas Sándor gazdálkodó elmondása szerint reggel kilenc óra körül történt a baj: a réten járva hirtelen támadott a két bocsával arra járó medve. Az áldozat, aki nem alkalmazottja, de szükség esetén segítségül szokta hívni, azért úszta meg aránylag könnyen, mert kutyái vele voltak – mondta. Az áldozat maga hívta telefonján a gazdát, akit a csurgó környékén vett fel autójába és vitt be Barótra. A városi kórházban ellátták sebeit, röntgenfelvételt is készítettek, majd – mentő hiányában – ő vitte tovább a bajbajutottat a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba, ahol a délután folyamán megműtötték.

Farkas Sándor úgy véli, megengedhetetlen, hogy a törvény a „sötétzöldek” nyomására jobban védi a medvéket, mint az embereket. „Folyamatosan gondot okoznak a faluba bejáró medvék – csak tavaly öt állatomat ölték meg! –, de igazán hatékonyan nem léphetünk fel ellenük. Az sincs, kihez fordulni. Ha hívom a 112-t, és kijön a rendőrség, de már nem találja ott a medvét, jó eséllyel engem büntetnek meg, amiért jogosulatlanul riasztottam őket. Arra, hogy bizottság alakuljon s kivizsgálják ezeket az ügyeket, majd bár egyet kilőjenek a veszélyes medvék közül, jóformán esély sincs” – nyilatkozta Farkas Sándor.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09 08:00 Cikk megjelenítése: 1259 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 10
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 869
szavazógép
2025-10-09: Világfigyelő - :

Új típusú molekuláris szerkezet kifejlesztéséért hárman kapnak kémiai Nobel-díjat

Kitagava Szuszumu japán, Richard Robson brit és Omar M. Yaghi jordániai születésű amerikai tudós kapja a fémorganikus térhálók kifejlesztésében elért eredményeiért az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia tegnapi stockholmi bejelentése szerint.
2025-10-09: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Elő a fürdődresszel, korcsolyával!

Hathetes szünet után kedden újra megnyílt a Sugás Spa, péntektől pedig a Sepsi Aréna melletti sátortetős korcsolyapályát is fel lehet keresni egy kis mozgásért. A jegyek ára mindenütt emelkedett, a Sepsi kártyával azonban továbbra is fél áron lehet belépni a város sportlétesítményeibe. 
rel="noreferrer"