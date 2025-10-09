ElÅ‘ a fÃ¼rdÅ‘dresszel, korcsolyÃ¡val!

Hathetes szÃ¼net utÃ¡n kedden Ãºjra megnyÃ­lt a SugÃ¡s Spa, pÃ©ntektÅ‘l pedig a Sepsi ArÃ©na melletti sÃ¡tortetÅ‘s korcsolyapÃ¡lyÃ¡t is fel lehet keresni egy kis mozgÃ¡sÃ©rt. A jegyek Ã¡ra mindenÃ¼tt emelkedett, a Sepsi kÃ¡rtyÃ¡val azonban tovÃ¡bbra is fÃ©l Ã¡ron lehet belÃ©pni a vÃ¡ros sportlÃ©tesÃ­tmÃ©nyeibe.Â

A sugÃ¡sfÃ¼rdÅ‘i csobbanÃ³t augusztus 25-Ã©n a tÅ±zoltÃ³sÃ¡g utasÃ­tÃ¡sÃ¡ra kellett bezÃ¡rni, mert begyÃºlt a kÃ©mÃ©nye â€“ kÃ¶zÃ¶lte lapunkkal a Sepsi ReKreatÃ­v vezetÅ‘je, Bodor LorÃ¡nd. A kÃ©nyszerszÃ¼netet kihasznÃ¡lva a kÃ©mÃ©ny biztonsÃ¡gossÃ¡ tÃ©telÃ©n kÃ­vÃ¼l mÃ¡s munkÃ¡latokat is elvÃ©geztek: megjavÃ­tottÃ¡k a szaunÃ¡kat Ã©s a gÅ‘zfÃ¼rdÅ‘t, kicserÃ©ltek egy korhadt faburkolatot, Ã©s felÃºjÃ­tottÃ¡k a medence terÃ©ben levÅ‘ zuhanyozÃ³t, Ã­gy jobb kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek vÃ¡rjÃ¡k a feltÃ¶ltÅ‘dni vÃ¡gyÃ³kat. A nyitvatartÃ¡s nem vÃ¡ltozott, keddtÅ‘l vasÃ¡rnapig 11â€“21 Ã³rÃ¡ig fogadjÃ¡k a kÃ¶zÃ¶nsÃ©get. A teljes Ã¡rÃº felnÅ‘tt belÃ©pÅ‘jegy hÃ©tkÃ¶znap 28, hÃ©tvÃ©gÃ©n 37 lejbe kerÃ¼l, a korhatÃ¡ros jegy 18, illetve 24 lejbe, de Sepsi kÃ¡rtyÃ¡val fÃ©l, nagycsalÃ¡dos kÃ¡rtyÃ¡val pedig negyedÃ¡ron lehet lazÃ­tani.

Az ArÃ©na melletti fedett korcsolyapÃ¡lya pÃ©nteken 19â€“21, szombaton Ã©s vasÃ¡rnap 12â€“14, illetve 19â€“21 Ã³rÃ¡ig Ã¡ll nyitva mindenki szÃ¡mÃ¡ra, a belÃ©pÃ©s Sepsi kÃ¡rtya nÃ©lkÃ¼l szintÃ©n 28, korhatÃ¡ros kedvezmÃ©nnyel pedig 18 lejbe kerÃ¼l. Akinek nincs sajÃ¡t korcsolyÃ¡ja, 25 lejÃ©rt bÃ©relhet egy pÃ¡rat, Ã©let fenetni 17 lejÃ©rt lehet.Â