Amit tudni érdemes az energiaszolgáltató-váltásról /X/

2025. október 9., csütörtök

Sokan azt gondolják Romániában, hogy az energiaszolgáltató- váltás bonyolult és időigényes folyamat, ezért lemaradnak a kedvezőbb áram- és földgázajánlatokról.

Valójában ennek épp az ellenkezője igaz: a szolgáltatóváltás ingyenes, gyors, nincs szükség otthoni beavatkozásra, és nem jár az energiaellátás megszakításával.

A folyamat sokkal egyszerűbb, mint gondolnád: nagyon hasonlít egy mobiltelefon- előfizetés váltásához.

Mit jelent az energiaszolgáltató-váltás?

A szolgáltatóváltás azt jelenti, hogy egy másik céggel kötsz szerződést áram- vagy gázszolgáltatásra, az általuk kínált ajánlat alapján. A váltást követően a számlákat az új szolgáltatótól kapod, attól, amelyikkel a szerződést megkötötted.

Fontos tudni, hogy a váltás semmilyen módon nem befolyásolja az energia minőségét vagy az ellátás biztonságát, mivel az elosztóhálózat (a technikai háttér) változatlan marad. Tehát az energia ugyanazon az infrastruktúrán keresztül érkezik, csak a számlázás és a szerződés feltételei változnak meg.

Hogyan zajlik a szolgáltatóváltás?

  • Te, az ügyfél, kiválasztod az új szolgáltatót és ajánlatot és aláírod az új szerződést. Ezt megteheted online, személyesen, vagy az ANRE hivatalos platformján – posf.ro.

  • Az új szolgáltató intézkedik: értesíti a régi szolgáltatót, valamint a hálózat üzemeltetőjét.

  • Legfeljebb 5 napon belül az új szerződés hatályba lép, a jogszabályoknak megfelelően.

Az energiaszolgáltató-váltással kapcsolatos egyik legnagyobb tévhit, hogy az energiaellátás megszakításával vagy otthoni műszaki beavatkozással járna. A valóságban ezek egyike sem történik meg: a folyamat kizárólag adminisztratív jellegű, és az energiaellátás zavartalanul, megszakítás nélkül folytatódik.

Miért érdemes szolgáltatót váltani?

✔️ Te döntesz arról, melyik ajánlat a legkedvezőbb!

✔️ Korlátlanul válthatsz szolgáltatót, akárhányszor szeretnél!

✔️ Gyors, kényelmes: nem kell utazni, sem sorban állni!

Mire figyelj ajánlatválasztáskor?

Nem minden ajánlat egyforma. Hogy jól dönts, érdemes megvizsgálni az alábbi szempontokat:

  • Végső energiaár – mennyit fizetsz kWh-ként, minden díjjal és adóval együtt.

  • Szerződés hossza – van rövid-, illetve hosszabb időre szóló is.

  • Kiegészítő szolgáltatások – például ügyfélfiók, elérhetőségek, technikai támogatás, kedvezmények, fizetési lehetőségek.

  • Szolgáltató tapasztalata – mennyire megbízható, van-e múltja az energiapiacon.

Összegzés

Jogodban áll szabadon energiaszolgáltatót váltani, a folyamat egyszerű, gyors, ingyenes és biztonságos. Neked csak annyi a dolgod, hogy összehasonlítsd az elérhető ajánlatokat, és kiválaszd azt, amelyik a legjobban megfelel igényeidnek. Ahogyan a mobilszolgáltatóknál is megteheted, itt is bármikor válthatsz! 

