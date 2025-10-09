Hamis okmányokat gyártó bűnbandát lepleztek le

A rendőrség és az ügyészség 46 házkutatást tartott több megyében és Bukarestben egy hamis iratokat készítő bűnszervezet ellen, csütörtökön. A Háromszéken és Brassó megyében alakult banda személyiket, jogosítványokat és diplomákat hamisított, amelyeket pénzért árultak. Az ügyben hét embert állítottak elő kihallgatásra – közölte a Kovászna megyei rendőrség.

Csütörtökön a Kovászna megyei és a Brassó megyei szervezett bűnözés elleni rendőri egységek, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Kovászna megyei irodájával együttműködve, 46 házkutatást tartottak Kovászna, Brassó, Bákó, Kolozs, Konstanca, Dâmbovița, Hargita, Szeben és Vrancea megyében, valamint Bukarestben. Az ügy hátterében egy szervezett bűnözői csoport létrehozása és okirat-hamisítás áll.

A nyomozás során kiderült, hogy Brassó és Kovászna megyében több személy egy bűnszervezetet alakított ki, amelynek célja nagy összegű haszon szerzése volt hamis személyi igazolványok, jogosítványok, diplomák, iskolai bizonylatok, munkakönyvek és szolgálati időt igazoló iratok készítésével.

A bűnszervezet vezetője kulcsszerepet vállalt az illegális tevékenység lebonyolításában: közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül kereste meg azokat az „ügyfeleket”, akik hamis okmányokat akartak vásárolni. Ő állapította meg az árakat is, majd továbbította a megrendeléseket a csoport tagjainak, akik speciális technikai eszközökkel és számítógépes programokkal készítették el a hamis dokumentumokat.

A bizonyítékok szerint a vezető tartotta kézben a pénzügyeket is: ő szedte be a teljes összeget, majd részesedést adott azoknak, akik közreműködtek a hamis iratok előállításában. Az ügyfeleket felkutató közvetítők is kaptak részesedést, sőt ha ők maguk is igényeltek hamis papírokat, kedvezményt kaptak, ha cserébe új ügyfeleket hoztak.

Az akció keretében hét személyt állítottak elő kihallgatásra, őket a Kovászna megyei DIICOT székhelyére szállították.

Az akcióhoz több megye rendőrei és a csendőrség is csatlakozott, köztük Kolozs, Bákó, Konstanca, Dâmbovița, Hargita, Szeben és Vrancea megye bűnügyi egységei, valamint a Kovászna és Brassó megyei rendőr-főkapitányság, továbbá a Román Csendőrség. (sz.)