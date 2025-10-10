Elkészítése. A csülköt bő hideg vízben feltesszük főni, és addig főzzük, amíg a hús leválik a csontról. Ezalatt a zöldségeket megpucoljuk és kockára vágjuk. Ha a csülök megfőtt, szűrővel kiemeljük az edényből és félretesszük hűlni, a levében pedig feltesszük főni a feldarabolt murkot és a rizst. Ha a murok már roppanósra főtt, hozzáadjuk a krumplit és a finomra vágott ecetes tárkonyt, majd addig főzzük, amíg minden megpuhul. Eközben a csülköt kicsontozzuk, a húst kockára vágjuk, visszatesszük a levesbe, és felforraljuk. Friss kenyérrel tálaljuk, tárkonyecetet teszünk az asztalra. A levesbe általában nem kell só, mert a csülök eleve sós – mondta Bodó Hajnal, a recept szerzője. Ecetes tárkonyt házilag is készíthetünk úgy, hogy a tárkonyleveleket leszedjük a száráról, lesózzuk, majd feltöltjük ecettel – közölte házigazdánk.

Elkészítési idő: 2 óra

Mennyiség: 6 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.