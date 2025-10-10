Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, Vb-selejtezőKulcsfontosságú Örményország legyőzése

2025. október 10., péntek, Sport

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 19 órától az örmény csapatot fogadja a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában. A mérkőzést a Digi Sport 2, a Prima Sport 1 és az M4 Sport élőben közvetíti. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese kedden 21.45-től a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként játszik.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A magyar labdarúgó-válogatott története során eddig egyszer találkozott az örmény alakulattal, akkor legyőzte szombati riválisát. A magyar gárda 2004 februárjában egy ciprusi felkészülési tornán vett részt, Lothar Matthäus szövetségi kapitány együttese az első fordulóban Szabics Imre és Lisztes Krisztián góljával 2–0-ra verte kaukázusi ellenfelét.

Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa szerint ha a csapat a világbajnoki szereplésről álmodozik, elengedhetetlen, hogy hazai pályán legyőzze az örmény alakulatot. Az angol másod­osztályú Blackburn Rovers játékosa úgy fogalmazott, a futballistáknak ehhez a mérkőzéshez is úgy kell hozzáállniuk, mint a portugálok ellen szeptemberben játszott vb-selejtezőhöz, amelyen csak a hajrában kapott góllal veszítettek. „Természetesen nem szabad leírni az örményeket, hiszen nem egy rossz képességű együttesről van szó, láthattuk, hogy az íreket is megverték” – mondta Tóth.

„Nyomást ugyanakkor ez nem jelent, mivel mindenkinek az a célja, hogy kijussunk a világbajnokságra. Ehhez elengedhetetlen, hogy ilyen közönség előtt nyerjünk. Tiszteljük az örmény válogatottat, viszont korábban már többször is megmutattuk, hogy hazai pályán a világ legjobb csapataival is fel tudjuk venni a versenyt” – fejtette ki a 28 éves hálóőr.

Az Írország elleni találkozón Sallai Roland piros lapot kapott, ezáltal szeptemberben nem léphetett pályára Portugália ellen, ugyanakkor a harmadik fordulóban az Örményország elleni hazai összecsapást is kénytelen kihagyni. Marco Rossi szövetségi kapitány a szombati meccsen sárga lapos eltiltás miatt Varga Barnabás játékára sem számíthat. A sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes szintén nem csatlakozott az októberi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott keretéhez, így a Ferencváros kapusa helyett az MTK hálóőre, Demjén Patrik kapott behívót.

Az F-csoport állása két forduló után: 1. Portugália 6 pont, 2. Örményország 3 pont, 3. Magyarország 1 pont, 4. Írország 1 pont.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-10 08:00 Cikk megjelenítése: 104 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 894
szavazógép
2025-10-10: Sport - :

A galaci együttest fogadják a Háromszéki Ágyúsok (Jégkorong)

Rövid szünet után a hétvégén a bajnokság alapszakaszában és a Román Kupa csoportkörében is jégre lépnek a Háromszéki Ágyúsok. Kertész Zoltán csapata ma és szombaton 18.30-tól a Galaci CSM ellen játszik a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.
2025-10-10: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Tárkonyos füstös húsleves)

Hozzávalók: 1 csülök (kb. 1 kg), 7 közepes krumpli, 3 közepes murok, 3 evőkanál rizs (elhagyható), ecetes tárkony.
rel="noreferrer"