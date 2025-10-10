Amerikában a külügyminiszter

Oana Țoiu külügyminiszter Amerikában tartózkodik, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadta hivatalában. A két külügyminiszter többek között az amerikai csapatok romániai jelenlétének folytatásáról beszélgetett, amely a régió stabilitásának és biztonságának egyik eszköze.

Țoiu a közösségi médiában közzétett üzenetében így számolt be az amerikai külügyminiszterrel folytatott tárgyalásáról: „Csodálatos volt ma Washingtonban találkozni a külügyminiszterrel. Mindketten elkötelezettek vagyunk stratégiai partnerségünk iránt, és megbeszéltük a jövőre vonatkozó közös terveinket. Megvitattuk a védelem, a biztonság, az energia, a gazdaság és a személyes kapcsolatok kérdéseit, valamint azt, hogy milyen pozitív hatást gyakorolhatunk együtt a szomszédos országokra.”

Oana Ţoiu tegnapi beszámolója szerint a találkozón tájékoztatta tárgyalópartnerét arról, hogy Bukarest nagyon fontosnak tartja az amerikai katonák romániai jelenlétét a NATO csapatainak részeként. Közölte Rubióval, hogy Románia biztosítja az amerikai katonai jelenlét későbbi állandósulásához szükséges beruházásokat is.

Ţoiu a védelmi minisztérium által tervezett beruházásokról is tájékoztatta hivatali partnerét, különösen azokról, amelyek a Mihail Kogălniceanu bázison valósulnak meg. Emlékeztette őt arra is, hogy novemberben Bukarest lesz a házigazdája a NATO Ipari Fórumának.

Beszámolója szerint a washingtoni találkozón a fekete-tengeri térség biztonsága is terítékre került, mert Románia számára nagyon fontos, hogy ez a kérdés továbbra is nagy figyelmet kapjon. Elmondta, hogy a román külügyminisztérium tett is néhány lépést ennek érdekében. Így a Fekete-tenger biztonságának témáját az ENSZ keretében folytatott megbeszéléseken is felvetették, és egy tengeri biztonságról szóló panelbeszélgetést is szerveztek Kanada, az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek, valamint a balti államok képviselőinek részvételével. Hozzátette, hogy erről a kérdésről az ENSZ múlt havi közgyűlésén amerikai kongresszusi képviselőkkel is tárgyalt, és hamarosan a török külügyminiszterrel is meg fogja vitatni a témát.

Közlése szerint a Fekete-tenger logisztikai és humanitárius szerepéről is tárgyalt Rubióval, továbbá beszámolt arról is, hogy tájékoztatta az amerikai felet a NATO keleti szárnyán kialakult helyzetről, különösen az orosz drónok légtérsértéseiről. Washington álláspontja pedig az volt, hogy továbbra is támogatja a keleti szárny védelmét és az elrettentő képességek növelését.