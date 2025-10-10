Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ünnepel a Magvető Könyvkiadó

2025. október 10., péntek, Irodalom

A budapesti Magvető Könyvkiadó szerkesztőségének csapata elmondhatatlan örömöt érzett, amikor kiderült, hogy Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia – mondta Szegő János, a kiadó és az író szövegeinek szerkesztője tegnap telefonon az MTI-nek, jelezve: november közepén jelenik meg a friss Nobel-díjas alkotó legújabb kötete.

    Krasznahorkai László a Magvető Könyvkiadó közösségi oldalán. Fotó: Facebook / Magvető / Szilágyi Lenke

Szegő János író, irodalmár azt mondta, a Magvető Könyvkiadó szerkesztőségének tagjai csütörtökön összegyűltek a szerkesztőségben, hogy együtt értesülhessenek az irodalmi Nobel-díj bejelentéséről. „Vártuk, bíztunk benne, reménykedtünk, drukkoltunk, de nem hittük el még az elmúlt napokban sem, hogy elnyerheti a Nobel-díjat. Féltem, hogy ha elhiszem, akkor nem kapja meg” – fogalmazott a szerkesztő azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt években már lehetett Krasznahorkai László esélyeiről hallani.

Szegő János kiemelte: Krasznahorkai László munkássága nagyon hosszú, negyven-ötven éves időszakot ölel fel. Beszámolt arról, hogy a friss irodalmi Nobel-díjas író legújabb, A magyar nemzet biztonsága című kötete a Magvető Könyvkiadó gondozásában november közepén jelenik meg. Már az új könyv borítója és ismertetője is elkészült – tette hozzá. „Ez a könyv mostanában megy el a nyomdába, az utómunkálatain dolgoztunk az elmúlt napokban a szerzővel” – emelte ki Szegő János.

Felidézte, a kiadónak évtizedek óta az egyik legfontosabb szerzője Krasznahorkai László, akinek számos kötete – regények, novelláskötetek, interjúkötetek – itt jelent meg az elmúlt 25 évben, például a Háború és háború, a Báró Wenckheim hazatér vagy a Zsömle odavan című mű. Az író első köteteinek, például a Sátántangó vagy Az ellenállás melankóliája című regénynek az újrakiadása is a Magvető kiadóhoz köthető – mutatott rá a szerkesztő, aki jelezte azt is, hogy a Magvetőnél jelenleg nincsenek Krasznahorkai László-kéziratok.

A könyves műhely tájékoztatása szerint Dávid Anna, a 70 éves kiadó igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat, kiemelte: „Jubileumi, 70. évünket szerettük volna méltón megünnepelni. Az irodalmi Nobel-díjjal ez, úgy érezzük, sikerült.” „Köszönjük olvasóinknak, hogy velünk tartanak, és további remek Krasznahorkai-mondatokat kívánunk mindannyiunknak!” – tette hozzá Dávid Anna azzal kapcsolatban, hogy november 11-én megjelenik Krasznahorkai László új regénye.

