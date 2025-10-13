Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Őrizetben az okmányhamisító banda tagjai

2025. október 13., hétfő, Közélet

Harmincnapos előzetes letartóztatásba került annak az okirat-hamisítási ügynek öt gyanúsítottja, amely kapcsán múlt csütörtökön tartott házkutatást a rendőrség és az ügyészség több megyében és a fővárosban, összesen 46 helyszínen, egy másik személlyel szemben pedig hatósági felügyeletet rendeltek el. A Háromszéken és Brassó megyében alakult banda személyiket, jogosítványokat és diplomákat hamisított, amelyeket pénzért árultak. Az ügyet a Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes Ügyészség vizsgálja a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályával együttműködésben.

    Egyszerre több helyszínen végeztek házkutatást korai órákban a hatóságok. Képernyőfelvétel: diicot.ro

A rendőrség közlése szerint a házkutatások során talált bizonyítékok alapján a hatóságok bűnszervezet létrehozása, elektronikus úton történő hamisítás, okirat- és magánirat-hamisítás, csalás, zsarolás, valamint bűnsegédlet gyanújával vették őrizetbe az illetőket, a bíróság pedig elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatásukat, valamint a hatósági felügyeletet. A szervek tájékoztatása alapján a bizonyítékok arra mutatnak, hogy a brassói és háromszéki elkövetők bűnbandát szerveztek, különböző okiratokat, köztük személyi igazolványokat, gépkocsivezetői jogosítványokat, tanulmányi bizonylatokat (igazolásokat) és okleveleket, valamint munkakönyveket is hamisítottak, ezen felül pedig szolgálati időt igazoló dokumentumokat is előállítottak.

A dokumentumokat értékesítették, áraik két-háromezer euró között mozogtak. A házkutatások során több ilyen hamisított okiratot, illetve magániratot, emellett a kiállításukhoz szükséges számítástechnikai eszközöket, egyebek mellett speciális nyomtatókat, valamint jelentős pénzösszeget (lejt és eurót egyaránt) találtak. A megyei rendőrség a bűnbanda működése kapcsán közölte, hogy annak vezetője vállalta a kulcsszerepet: közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül kereste meg azokat az „ügyfeleket”, akik hamis okmányokat akartak vásárolni. Ő állapította meg az árakat is, majd továbbította a megrendeléseket a csoport tagjainak, akik speciális technikai eszközökkel és számítógépes programokkal elkészítették a hamis dokumentumokat. A bizonyítékok alapján a vezető tartotta kézben a pénzügyeket is: ő szedte be a teljes összeget, majd részesedést adott azoknak, akik közreműködtek a hamis iratok előállításában. Az ügyfeleket felkutató közvetítők is kaptak részesedést, sőt, ha ők maguk is igényeltek hamis papírokat, kedvezményt kaptak, ha cserébe új ügyfeleket hoztak.

