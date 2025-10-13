A Visor nem csupán a székelyföldi fotóklubok szemléje, annál több: része a független fotográfusok versenye, mely idén második kiadásához ért, és újdonságként diákfotóversenyt is meghirdettek a szervezők – ismertette Vargyasi Levente a kiállítás megnyitóján. Elmondta, a szemlén tíz székelyföldi fotóklub vesz részt, ezek vezetői zsűrizték a független fotósok versenyét.

A tárlatot megnyitó Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke kiemelte, a fotós életének része a fényképezőgép, ő és a pillanat egyedülálló életet élnek, a Visor fontossága meg abban rejlik, hogy lehetőséget ad bemutatni azt a pillanatot, amely a fotós számára egyedi, amelyről úgy gondolja, a jövő számára el kell tárolni. S mert az idei seregszemle központi témája a gyermek, hát az ifjabb generációkhoz szólva felkérte őket, keressenek fel fotóklubokat, ahol a fényképezés terén a további fejlődésre adódik lehetőségük, a fotóklubokat pedig arra kérte, fogadják be, támogassák a fiatalokat.

A megnyitó a díjazásokkal folytatódott. A független fotósok székelyföldi versenyét Lukács Klementina Egy álom című képe nyerte, a második díjat a zsűri Kinda Botondnak Gyermekjáték, a harmadikat Kristó Róbertnek Sárarany című alkotásáért ítélte meg. Az első alkalommal meghirdetett diákfotó-pályázatot Kapcsolatok címmel hirdették meg középiskolások számára, arra szólítva a fiatalokat, hogy fedezzék fel és mutassák meg a világot összetartó, gyakran láthatatlan szálakat emberek, tájak, tárgyak és tekintetek között, részletezte Vargyasi Levente. A pályázat első díját Kátai Boróka nyerte Tükörlelkek című alkotásával, a második díjat Pénzes Ábel Az énekes és a közönség találkozása című fotójával érdemelte ki, harmadik helyezett Pál Nóra lett Vállvetve múltunkkal című felvételével, és a kategóriában különdíjat is kiosztottak, amelyet Somodi Ágota kapott Szemtől szembe című képéért.