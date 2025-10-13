Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, hogy ő veheti át idén a kitüntetést, ugyanakkor azt Donald Trump amerikai elnöknek ajánlja.

„A győzelem küszöbén állunk, és ma minden korábbinál erősebben számítunk Donald Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus országaira mint legfőbb szövetségeseinkre a szabadság és demokrácia elérésében. Ezt a díjat Venezuela szenvedő népének és Trump elnöknek ajánlom ügyünk határozott támogatásáért!” – tette hozzá María Corina Machado az X-en.

Machado a díjat odaítélő bizottság indoklása szerint „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Ve­nezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”. „A Nobel-békedíjat 2025-ben a béke egy bátor és elkötelezett védelmezője kapja, egy olyan nő, aki az egyre erősödő sötétségben is életben tartja a demokrácia lángját” – jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.

„María Corina Machado kulcsfontosságú szerepet játszott az egykor mélyen megosztott venezuelai ellenzék egyesítésében. A közös alapot a szabad választások és a népképviselet követelésében találták meg, ami pontosan a demokrácia lényege: az a közös akarat, hogy megvédjük a népuralom elvét, még akkor is, ha egyébként nem értünk egyet bizonyos dolgokban. Egy olyan időszakban, amikor a demokrácia fenyegetés alatt áll, különösen fontos, hogy megóvjuk ezt a közös alapot” – hangzott el a bejelentésen.