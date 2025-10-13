Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Küzdeni kell a gyűlölethullám ellen

2025. október 13., hétfő, Belföld

Nicuşor Dan államelnök a nemzeti holokausztkutató intézet által szervezett megemlékezésen kijelentette, hogy a növekvő feszültségek és a kudarcokért való felelősség másokra hárításának tendenciája által jellemzett történelmi kontextusban küzdeni kell az antiszemita és idegengyűlölő, gyűlöletre uszító diskurzus ellen. A Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Silviu Vexler ugyanakkor sérelmezte, hogy az államfő ellenzi a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást.

  • Fotó: presidency.ro
    Fotó: presidency.ro

Nicuşor Dan az Elie Wiesel Nemzeti Holokausztkutató Intézet által a bukaresti holokauszt-emlékműnél szervezett csütörtöki megemlékezésen mondott beszédében rámutatott: „az ország történelmének egy olyan tragikus eseményére emlékezünk, amelyben nagyon sokan meghaltak, sok család mérhetetlenül szenvedett egyszerűen azért, mert más etnikumhoz tartoztak”. Most, amikor a demokráciával szemben ellenséges erők megpróbálják elmélyíteni a feszültséget és a távolságot a társadalmi, kulturális és etnikai csoportok között, a közszereplőknek kötelességük ösztönözni a toleranciát és a befogadó párbeszédet a nyilvános rendezvényeken – tette hozzá. „Őrizzük meg ezeknek az embereknek, ezeknek a szenvedéseknek az emlékét, és tegyünk azért, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő Romániában” – zárta beszédét az államfő.

Silviu Vexler parlamenti képviselő, a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke a megemlékezésen sérelmezte, hogy az államfő ellenzi a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást. Emlékeztetett, hogy azért kezdeményezte ezt – a köznyelvben már a nevét is viselő – törvénymódosítást, mert az utóbbi időszakban, különösen a legionárius mozgalom rehabilitálására tett kísérletek hatására, aggasztóan nőtt a társadalom radikalizálódásának és az antiszemita nézetek elszabadulásának veszélye. Mint mondta, a törvényt a demokratikus pártok egyhangú támogatásával fogadták el, Nicuşor Dan azonban megtámadta az alkotmánybíróságon, majd visszaküldte a parlamentnek a jogszabályjavaslatot. „Akik nem tudnák, azoknak elmondom, hogy Romániában törvényes például Adolf Hitler és Cor­neliu Zelea Codreanu népszerűsítése egy joghézag miatt, amelyet az általam kezdeményezett törvény orvosolt volna” – magyarázta a képviselő, majd idézte az államfő egyik sajtónyilatkozatát, amelyben kifogásolta, hogy a törvénymódosítás börtönnel büntetné a legionárius jellegű szervezetek alapítóit.

Beadványában Nicuşor Dan egyetértett azzal, hogy az államnak határozottan fel kell lépnie az uszítás, gyűlöletkeltés minden formája ellen, de úgy értékelte, hogy a parlament által júniusban megszavazott szigorítás pontatlan, önkényesen félreértelmezhető, és így akár ellentétes hatást válthat ki.

