CselgáncsNégyszer álltak dobogóra a háromszékiek

2025. október 13., hétfő, Sport

Szombaton a csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna adott otthont az U18-as cselgáncsozók földharc országos bajnokságának, amelyről négy éremmel tértek haza a háromszéki sportolók. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK versenyzői háromszor, míg a Sepsiszentgyörgyi MSK dzsudokái egyszer állhattak dobogóra.

  • Az érmes kézdivásárhelyi sportolók. Fotó: Facebook / Veres László
    Az érmes kézdivásárhelyi sportolók. Fotó: Facebook / Veres László

A céhes városi Nagy Mózes SK hét sportolóval vett részt az U18-as cselgáncsozók földharc országos bajnokságán, a Veres László irányította csapat pedig minden éremből szerzett egyet. Ennek a jó teljesítménynek is köszönhetően a kézdivásárhelyi együttes végzett az éremtáblázat élén. A felső-háromszékiek legjobb eredménye Crăciun Dániel nevéhez fűződik, aki az 55 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre, Kovács Máté (81 kg) finálét veszítve második lett, Tamás Gábor (66 kg) bronzmeccsét megnyerve a harmadik helyen zárt, míg Simon Tege (66 kg) az ötödik pozícióban fejezte be a csíkszeredai erőpróbát.

A Sepsiszentgyörgyi MSK öt versenyzőjével volt érdekelt a Hargita megyei viadalon. Adrian Claudiu Stănciu­leasa a 81 kilogrammosok között bronzérmes lett, ezzel az alakulat az éremtáblázat kilencedik helyén végzett. (tibodi)

