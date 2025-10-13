Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Teremlabdarúgás, 1. LigaA bajnoki bronzérmes érkezik Sepsiszentgyörgyre

2025. október 13., hétfő, Sport

Újabb komoly kihívás előtt áll a futsalélvonalban érdekelt Sepsi-SIC, amely ma 17 órától a bajnoki bronzérmes Marosvásárhelyi VSK együttesét látja vendégül a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A Digi Sport 3 által élőben közvetített székely rangadó játékvezetője Florin Aurelian Macovei és Romeo Preda lesz.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Három győzelem és a címvédő ellen elért döntetlen után folytatná kiváló sorozatát a Sepsi-SIC, amely ma délután 5 órától a teremlabdarúgó 1. Liga 5. fordulójának székely rang­adóján az előző idény bronz­érmesét, a Marosvásárhelyi VSK csapatát fogadja. A mai lesz a kilencedik egymás elleni bajnokija a két együttesnek, a korábbi találkozók közül hatot a zöld-fehérek, egyet a vásárhelyiek nyertek, és ez idáig csak egy ért véget pontosztozással.

A sepsiszentgyörgyiek győzelemmel melegítettek a soros találkozójukra, egy hete 9–3-ra diadalmaskodtak a West Déva otthonában, a vendégek viszont hátrányból felállva 2–2-es döntetlent játszottak a hozzájuk látogató Dévai Autobergamo ellen. A 10 pontos Sepsi-SIC a tabella második, a 7 pontos hozománnyal rendelkező VSK a rangsor negyedik helyéről várja a derbit. A zöld-fehérek jó teljesítményét mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy 21-szer voltak eredményesek, és mostanáig csak kilencszer zörgött a hálójuk, a vásárhelyiek viszont negatív gólkülönbséggel, azaz 11 lőtt és 16 kapott találattal érkeznek Háromszékre.

„Folytatni szeretnénk remek sorozatunkat, és bízom abban, hogy jó mérkőzést játszunk Marosvásárhely ellen. Nehéz meccs elé nézünk, de mindent megteszünk azért, hogy győztesként tudjunk lejönni a pályáról. Sajnos, Szőcs László piros lapos eltiltás miatt nem játszhat hétfőn, míg Gáll Attila beteg, így nem biztos, hogy bevethető lesz” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a zöld-fehérek edző-játékosa. (tif)

