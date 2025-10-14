Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. október 14., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, ismerős, jó szomszéd, a csíkmadarasi születésű sepsikőröspataki
PÁLL LAJOS
életének 93. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 14-én 14 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a lisznyói születésű sepsiszentgyörgyi
FERENCZ JÓZSEF
81. életévében elhunyt.
Temetése 2025. október 
14-én 12 órakor lesz 
a kovásznai református 
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Mély fájdalommal búcsúznak a családtagok, rokonok, 
barátok.
A gyászoló család
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, 
de szívünkben örökké 
velünk maradsz.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagytata, férj, após, nagybácsi, apatárs, keresztapa, jó szomszéd, 
barát és ismerős, a közép­ajtai születésű
BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOS
életének 80. évében rövid szenvedés után hirtelen 
elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 15-én 15 órakor kísérjük a Szemerja negyedi református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 14 órától.
A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy 
a sepsiszentgyörgyi
BÖHM MAGDOLNA
(szül. KÖKÖSI)
78 éves korában hosszú 
betegség után visszaadta 
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 
14-én 15 órakor lesz 
a szemerjai ravatalozóháztól a régi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Megemlékezés

Hiányod elviselni nagyon nehéz, / Örökre megtart szívünkben az emlékezés. / Telnek a hónapok, múlnak az évek, / De akik szeretnek, nem felednek Téged.
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó fiamra,
UGRI SZILÁRDRA (Sziszi), aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. ­Angyalok vigyázzanak rá.
Édesanyja és szerettei
Fájó szívvel emlékezünk ­ELEKES SÁNDORRA ­halálának 23. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk NAGY FERENCRE
halálának 10. évfordulóján.
Szerettei
