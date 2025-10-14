Elhalálozás
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, ismerős, jó szomszéd, a csíkmadarasi születésű sepsikőröspataki
PÁLL LAJOS
életének 93. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 14-én 14 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335548
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a lisznyói születésű sepsiszentgyörgyi
FERENCZ JÓZSEF
81. életévében elhunyt.
Temetése 2025. október
14-én 12 órakor lesz
a kovásznai református
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Mély fájdalommal búcsúznak a családtagok, rokonok,
barátok.
A gyászoló család
1120468
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél,
de szívünkben örökké
velünk maradsz.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagytata, férj, após, nagybácsi, apatárs, keresztapa, jó szomszéd,
barát és ismerős, a középajtai születésű
BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOS
életének 80. évében rövid szenvedés után hirtelen
elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 15-én 15 órakor kísérjük a Szemerja negyedi református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 14 órától.
A gyászoló család
du.
Fájdalommal tudatjuk, hogy
a sepsiszentgyörgyi
BÖHM MAGDOLNA
(szül. KÖKÖSI)
78 éves korában hosszú
betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október
14-én 15 órakor lesz
a szemerjai ravatalozóháztól a régi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335550
Megemlékezés
Hiányod elviselni nagyon nehéz, / Örökre megtart szívünkben az emlékezés. / Telnek a hónapok, múlnak az évek, / De akik szeretnek, nem felednek Téged.
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó fiamra,
UGRI SZILÁRDRA (Sziszi), aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Angyalok vigyázzanak rá.
Édesanyja és szerettei
4335547
Fájó szívvel emlékezünk ELEKES SÁNDORRA halálának 23. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
1120465
Fájó szívvel emlékezünk NAGY FERENCRE
halálának 10. évfordulóján.
Szerettei
4335549