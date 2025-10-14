Elhalálozás

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, ismerős, jó szomszéd, a csíkmadarasi születésű sepsikőröspataki

PÁLL LAJOS

életének 93. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október 14-én 14 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335548

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a lisznyói születésű sepsiszentgyörgyi

FERENCZ JÓZSEF

81. életévében elhunyt.

Temetése 2025. október

14-én 12 órakor lesz

a kovásznai református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Mély fájdalommal búcsúznak a családtagok, rokonok,

barátok.

A gyászoló család

1120468

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél,

de szívünkben örökké

velünk maradsz.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagytata, férj, após, nagybácsi, apatárs, keresztapa, jó szomszéd,

barát és ismerős, a közép­ajtai születésű

BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOS

életének 80. évében rövid szenvedés után hirtelen

elhunyt.

Utolsó útjára 2025. október 15-én 15 órakor kísérjük a Szemerja negyedi református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 14 órától.

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy

a sepsiszentgyörgyi

BÖHM MAGDOLNA

(szül. KÖKÖSI)

78 éves korában hosszú

betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október

14-én 15 órakor lesz

a szemerjai ravatalozóháztól a régi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335550

Megemlékezés

Hiányod elviselni nagyon nehéz, / Örökre megtart szívünkben az emlékezés. / Telnek a hónapok, múlnak az évek, / De akik szeretnek, nem felednek Téged.

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó fiamra,

UGRI SZILÁRDRA (Sziszi), aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. ­Angyalok vigyázzanak rá.

Édesanyja és szerettei

4335547

Fájó szívvel emlékezünk ­ELEKES SÁNDORRA ­halálának 23. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

1120465

Fájó szívvel emlékezünk NAGY FERENCRE

halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

4335549