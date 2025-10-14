Trump: vége a háborúnak, új hajnal nyílik a Közel-Keleten

A háborúnak vége, „új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök tegnap az izraeli parlamentben (kneszet) elmondott beszédében. Az elnök – aki néhány órás látogatást tett Izraelben – beszéde elején a béke fontosságáról szólt. „Ma az égbolt nyugodt, a fegyverek elhallgattak, a szirénák némák, és a nap egy olyan Szentföld fölött kel fel, amely végre békében él” – mondta, megemlékezett a Gázai övezeti palesztin fogságból hétfőn hazatért húsz túszról, és kifejezte reményét, hogy „a régió örök békében fog élni”.

A terror vége

„Ez nemcsak a háború vége, hanem a terror, halál korszakának a vége és a hit, a remény és Isten korszakának kezdete” – mondta. Donald Trump ígéretet tett arra, hogy ez az „egyetértés kora” lesz Izrael és a térség országai számára. „Ez a történelem új hajnalának kezdete a Közel-Keleten” – hangsúlyozta. Ezután köszönetet mondott és méltatta több közeli munkatársát a túszalku és a tűzszünet eléréséért tett erőfeszítésükért. Hosszan dicsérte Steve Witkoff különmegbízottja tárgyalási tehetségét és emberségét, akit „olyan Henry Kissingernek” nevezett, „aki nem szivárogtat”. Veje, Jared Kushner érdemeit is megemlítette, akit az Ábrahám-egyezmények „építészének” nevezett.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a „bátorságát és hazaszeretetét” idézte fel, s hangsúlyozta, hogy „az ő partnersége tette lehetővé ezt a napot”. Trump külön dicsérte a kneszetben szintén jelen lévő külügyminiszterét és nemzetbiztonsági tanácsadóját, Marco Rubiót és védelmi miniszterét, Pete Hegsethet. „Nyolc háborút zártunk le nyolc hónap alatt” – tette hozzá, köztük a gázai háborút. A kneszet tagjai állva tapsolták meg a megemlített politikusokat és üzletembereket.

Az amerikai elnök felidézte, hogy a konfliktus a sátoros ünnepet lezáró szimhat tóra ünnepen tört ki. Ez volt „az egyik leggonoszabb és legborzalmasabb vérengzés, amit a világ valaha látott – a zsidók elleni legsúlyosabb mészárlás a holokauszt óta” – emlékeztetett. Donald Trump a Hamasz palesztin terrorszervezet kegyetlensége nyomán hangsúlyozta, hogy Amerika csatlakozik Izraelhez a fogadalmakban: „soha nem felejtjük el”, és „soha többé”. A gázai háború után Trump szerint „felragyog a hajnal egy átalakult régió felett, és hirtelen elérhető közelségbe kerül egy gyönyörű, sokkal fényesebb jövő. Ez most egy rendkívül izgalmas időszak Izrael számára”.

Izrael aranykora

„Olyan jó érzés kimondani, hogy a túszok hazatértek” – mondta az amerikai elnök, és kifejtette, hogy „a személyisége arról szól, hogy megállítsa a háborúkat – és úgy tűnik, ez működik”. Ha azonban Amerika mégis háborúba menne, „úgy fogjuk megnyerni, ahogy senki sem nyert háborút korábban. Nem leszünk politikailag korrektek” – tette hozzá. „Béke az erő által – erről szól az egész” – mondta, megismételve Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban elhangzott szavait.

Trump köszönetet mond az arab és más muszlim országoknak is, amelyek nyomást gyakoroltak a Hamaszra a túszok szabadon engedésének érdekében, és „hihetetlen izraeli diadalnak” nevezte, „hogy ennyi nemzet együttműködött a béke érdekében. Ezt a pillanatot úgy fogják emlegetni, mint amikor minden megváltozott” – mondta. „Ez lesz Izrael aranykora és a Közel-Kelet aranykora” – jósolta.

Donald Trump arra is felszólította Jichák Hercog izraeli államfőt, hogy „kegyelmezzen meg” Netanjahu miniszterelnöknek, aki jelenleg bíróság előtt áll, mert csalással és hivatali visszaéléssel vádolják. Az amerikai elnök a vádak szerint Netanjahunak adott luxusajándékokra utalva hozzátette: „Kit érdekel néhány szivar meg pezsgő?”

A kneszet plenáris ülésén Trump előtt felszólalva Netanjahu a térség békéjének lehetőségéről szólt, és méltatta az amerikai elnök szerepét annak megteremtésében. „Amikor mások gyengék voltak, te erős maradtál. Amikor mások féltek, te bátor voltál. Amikor mások elhagytak minket, te mellettünk álltál” – mondta Netanjahu.

Kiszabadult túszok

Tegnap délelőtt a Hamasz a Vöröskereszt közvetítésével átadta Izraelnek mind a 20 életben maradt izraeli túszát, ezzel 2014 óta először a palesztin terrorszervezet kezében egyetlen izraeli fogoly sem maradt. Az első hullámban hét túszt adott át a terrorista szervezet, ők a Gázai övezet határának közelében található Reim melletti katonai bázisra érkeztek meg, sorstársaik nagyjából két órával később követték őket. A terrorszervezet az előre megbeszélt koreográfiának megfelelően a Vöröskeresztnek adta át a túszokat, a segélyszervezet dzsipjei az izraeli hadsereg (IDF) járműveihez szállították a foglyokat. A Vöröskereszt szerint a túszok állapota kielégítő, és nem érkezett arról hír, hogy bárkit is egyenesen kórházba kellett volna szállítani. A túszok a családjukkal való találkozásuk után azért alapos vizsgálatokon esnek át – írja a telex.hu. A többségében 2023. október 7-e óta, azaz 738 napja Gázában raboskodó túszok kiszabadulásának folyamatát a tel-avivi Túszok terén több mint hatvanezren követték végig hangos ujjongások közepette. A második átadást a tömeg zenével, tánccal és énekléssel ünnepelte. A húsz túsz abból a 251-ből maradt hátra, akiket a palesztin terrorista szervezet 2023. október 7-i véres támadása során hurcolt a Gázai övezetbe.

Közel nyolcszáz napnyi fogság után hazatérhetett az utolsó magyar túsz is a gázai övezetből. Omri Mirant, a 48 éves édesapát, 2023. október 7-én ejtettek túszul, majd több mint 2 év múlva, 2025. október 13-án engedték szabadon. Ez nemcsak családja számára örömteli hír, hanem diplomáciai siker is; Szijjártó Péter külügyminiszter Donald Trump amerikai elnöknek köszönte meg a magyar állampolgár megmentését – írja az index.hu.

Az izraeli hatóságok hétfő dél­előtt a ciszjordániai Ofer börtönében előkészítették a palesztin foglyok szabadon engedését, és miután az összes izraeli túszt átvette az IDF, a palesztin hatóságok szerint összesen 38 busszal meg is kezdődött az elszállításuk Gázába, illetve különböző ciszjordániai palesztin településekre – néhányukat külföldre toloncolják ki. Ugyan a tűzszüneti megállapodás szerint Izraelnek csak azután kellett volna szabadon engednie a palesztin foglyokat, hogy Gázából megkapja a 28 halott túsz maradványait, a foglyok átadásával nem várták meg ezt a lépést – írja a telex.hu.

Egyiptomi békekonferencia

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a korábbi hírekkel szemben a hétfő este kezdődő zsidó vallási ünnepre hivatkozva nem vett részt a hétfő délután az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartott nemzetközi csúcsértekezleten. Az egyiptomi konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

Megkezdődött a gázai békemegbeszélések második szakasza – szögezte le Donald Trump amerikai elnök tegnap Sarm es-Sejkben, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel a gázai béke-csúcstalálkozót megelőzően tartott egyeztetésén. Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta: korábban mindenki azt hitte, lehetetlen békét teremteni a Közel-Keleten, azonban most éppen ez történik. „Egyiptomnak nagyon fontos szerepe volt ebben az alkuban” – tette hozzá Trump, erős vezetőnek nevezve egyiptomi hivatali partnerét. Sziszi azt mondta, Trump az egyetlen ember, aki képes békét teremteni, a gázai rendezésben szerepet vállalók következő feladatának pedig a tűzszünet biztosítását és tartóssá tételét, valamint a Gázai övezetbe szállítandó segélyek növelését nevezte.

Később a csúcsértekezleten a részt vevő állam- és kormányfők jelenlétében Donald Trump amerikai és Abdel Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnök aláírták a béketervet.