Október 11-én Barcelonában zárult az idei Cross Country Eliminator (XCE) világkupa-sorozat. A hatodik, utolsó szakaszon a sepsiszentgyörgyi Molnár Ede a negyeddöntőben búcsúzva a kilencedik helyen fejezte be a viadalt, így összetettben a hatodik lett. A 2023-ban Európa-bajnok versenyző a Short Track futamon rendkívül szoros befutót követően a negyedikként végzett.

Tizenkét országból 26 kerékpáros utazott Katalóniába, ahol az időfutamot a háromszéki sportoló 55,336 másodperccel a tizedikként zárta. A folytatásban sikerrel vette a nyolcaddöntőt, azonban a negyeddöntőből már nem jutott tovább, így a kilencedik helyen fejezte be a megmérettetést, amelyen az idei Európa-bajnoki ezüstérmes Lorenzo Serres győzött. A francia mögött két német, Louis Krauss és Simon Gegenheimer lett a második és a harmadik. A Short Track futamon tizenkilenc versenyző küzdött az érmekért, az izgalmas viadal rendkívül szoros befutót eredményezett, végül Louis Krauss diadalmaskodott, mögötte két szlovén, Matic Kranjec Žagar és Jakob Klemenčič, valamint Molnár Ede haladt át a célvonalon.

„A tavaly nem feküdt nekem ez a pálya, ennek ellenére idén igyekeztem a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből, ráadásul 2026-ban Barcelona lesz a világbajnokság házigazdája, ezért kiváló gyakorlás volt számomra. Idén Tádzsikisztánban és Belgiumban negyedik, Németországban hetedik helyen végeztem, aztán Törökországban és Brazíliában a szerencse elkerült és mindkétszer elestem. Nem vagyok elégedetlen, hiszen 78 kerékpáros közül összetettben a hatodik lettem, ugyanakkor megúsztam sérülés nélkül, egyik versenyen sem törtem össze magam, a világkupa-sorozatnak köszönhetően pedig sokat utaztam” – mondta Molnár Ede.

Eredmények, XCE világkupa-sorozat: * 6. forduló: 1. Lorenzo Serres (Franciaország), 2. Louis Krauss (Németország), 3. Simon Gegenheimer (Németország), 4. Jakob Klemenčič (Szlovénia)... 9. Molnár Ede (Románia) * Short Track: 1. Louis Krauss 10:19,48 perc, 2. Matic Kranjec Žagar (Szlovénia) 10:19,97, 3. Jakob Klemenčič 10:20,18, 4. Molnár Ede 10:20,22 * az összetett végeredménye: 1. Jakob Klemenčič 459 pont, 2. Lorenzo Serres 385, 3. Jeroen van Eck (Hollandia) 351, 4. Edvin Lindh (Svédország) 334, 5. Simon Gegenheimer 316, 6. Molnár Ede 211.