A sepsiszentgyörgyi karatésok értékes tapasztalattal gazdagodtak a színvonalas viadalon. Török Panka (junior, -53 kg) ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, két lengyel, három ukrán és egy szlovén ellenfelet legyőzve állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, így sorozatban a harmadik versenyét is aranyéremmel zárta. Péter-Csiki Csanád (junior, -63 kg) szintén hibátlanul szerepelt Lengyelországban, ugyanis mind a hat meccsét megnyerte. Fegyelmezett és taktikus küzdelmeinek köszönhetően három lengyel, két ukrán és egy holland riválist felülmúlva került aranyérem a nyakába.

Sala Bíborka (U14, -47 kg) remekül kezdett, diadalmaskodott dán és ukrán vetélytársa felett, ezután vereséget szenvedett, ezáltal a vigaszágon folytatta szereplését, ahol egy szlovák és egy lengyel karatésnál jobbnak bizonyulva szerzett bronz­érmet. A székelyföldi sportoló a kadett korosztályban is elindult, ahol két siker után a legjobb nyolc között búcsúzott. Jakab Eszter (junior, -66 kg) az első mérkőzésén nyert, viszont a második fordulóban vereséget szenvedett, míg Fejér Milán (kadett, -63 kg) egy szoros összecsapással kezdett, aztán a második körben szoros küzdelemben alulmaradt.

„Klubunk karatékái remekül helytálltak Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legszínvonalasabb versenyén. A három érem, valamint a számos szoros mérkőzés bizonyítja a csapat folyamatos fejlődését és felkészültségét. Eddig a székelyföldi sportolóknak nem sikerült aranyérmet hozni erről a viadalról, ez most duplán teljesülhetett. Maradunk két lábbal a tatamin és folytatjuk tovább a munkát, mivel a célunk, hogy dobogóra álljunk a februári Európa-bajnokságon” – mondta Vass Hunor edző. (miska)