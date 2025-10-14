Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
KarateKét arany- és egy bronzérem Lengyelországból

2025. október 14., kedd, Sport

Október 11-én és 12-én Bielsko-Białá adott otthont a 19. Polish Open karateversenynek, amely Közép-Kelet-Európa egyik legnépesebb nemzetközi megmérettetése. Idén 33 országból közel 2000 versenyző utazott Lengyelországba, ahol a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club és az MTK Budapest színeiben öt háromszéki sportoló is próbára tette magát: közülük Török Panka és Péter-Csiki Csanád arany-, Sala Bíborka pedig bronzérmet szerzett.

A sepsiszentgyörgyi karatésok értékes tapasztalattal gazdagodtak a színvonalas viadalon. Török Panka (junior, -53 kg) ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, két lengyel, három ukrán és egy szlovén ellenfelet legyőzve állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, így sorozatban a harmadik versenyét is aranyéremmel zárta. Péter-Csiki Csanád (junior, -63 kg) szintén hibátlanul szerepelt Lengyelországban, ugyanis mind a hat meccsét megnyerte. Fegyelmezett és taktikus küzdelmeinek köszönhetően három lengyel, két ukrán és egy holland riválist felülmúlva került aranyérem a nyakába.
Sala Bíborka (U14, -47 kg) remekül kezdett, diadalmaskodott dán és ukrán vetélytársa felett, ezután vereséget szenvedett, ezáltal a vigaszágon folytatta szereplését, ahol egy szlovák és egy lengyel karatésnál jobbnak bizonyulva szerzett bronz­érmet. A székelyföldi sportoló a kadett korosztályban is elindult, ahol két siker után a legjobb nyolc között búcsúzott. Jakab Eszter (junior, -66 kg) az első mérkőzésén nyert, viszont a második fordulóban vereséget szenvedett, míg Fejér Milán (kadett, -63 kg) egy szoros összecsapással kezdett, aztán a második körben szoros küzdelemben alulmaradt.
„Klubunk karatékái remekül helytálltak Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legszínvonalasabb versenyén. A három érem, valamint a számos szoros mérkőzés bizonyítja a csapat folyamatos fejlődését és felkészültségét. Eddig a székelyföldi sportolóknak nem sikerült aranyérmet hozni erről a viadalról, ez most duplán teljesülhetett. Maradunk két lábbal a tatamin és folytatjuk tovább a munkát, mivel a célunk, hogy dobogóra álljunk a februári Európa-bajnokságon” – mondta Vass Hunor edző. (miska)

