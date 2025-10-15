Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
SporttáncKiváló eredményekkel tértek haza Nagyszalontáról

2025. október 15., szerda, Sport

Október 11-én Nagyszalonta adott otthont a The Game Hip-hop Dance Competition elnevezésű nemzetközi táncversenynek, amelyen a sepsiszentgyörgyi Love to Dance és a Tanulók Háza tizenhét táncosa öt produkcióval lépett színpadra. Nagy-Molnár Enikő tanítványai remek eredményekkel kezdték az idényt, ugyanis ötször állhattak dobogóra Bihar megyében.

A felnőtt mezőnyben Konnát Barbara mindenkit maga mögé utasított szólóban, Gombos Andrea és Koós Adrienn pedig duóban a harmadik helyen végzett. Ezenkívül a Spicy Bomb, a Dancing Dolls és a Megacrew LTD a gyermek- és a felnőtt csoportban, illetve a felnőtt formációban diadalmaskodott. A sepsiszentgyörgyi csapat több különdíjat is begyűjtött, Konnát Barbara bizonyult a legjobb táncosnak a 16 évnél idősebbek között, ugyanakkor elismerében részesült a Spicy Bomb, míg a Megacrew LTD kapta a legmagasabb pontszámot és választották a legjobb produkciónak, valamint Nagy Zita, Bőhm Attila, Páli István, Nagy-Molnár Enikő, Iancu Henrietta, Zsigmond Zsanett és Laslo Renáta lett a legjobb koreográfus.

„Ez volt az új idény első megmérettetése, és az eredmények egyszerűen lenyűgözőek. Gratulálok minden táncosnak, edzőnek és koreográfusnak a befektetett munkáért, szenvedélyért és energiáért! Számunkra ez csodálatos szezonkezdet, ennek köszönhetően tele vagyunk motivációval, hogy a folytatásban még többet dolgozzunk. Kevesebb mint két hét múlva újabb kihívás vár ránk, az ország legnehezebb versenye, a World of Dance egyben válogató lesz az Egyesült Államokban tartott világbajnokságra, amelyen tavaly nagy megtiszteltetésünkre már részt vehettünk. Készen állunk, hogy mindent beleadjunk a színpadon! Köszönjük a szülők támogatását és Imreh Ildikó háttérmunkáját” – mondta Nagy-Molnár Enikő.

A sepsiszentgyörgyi táncosok: Bartha Csilla, Coman Emília, Czintos Anita, Farkas Hanna, Gombos Andrea, Iancu Henrietta, Imre Bernadett, Imreh Izabella, Kocsis Tekla, Koós Adrienn, Konnát Barbara, Laslo Renáta, Moroianu Tímea, Sylvester Henrietta, Mălina Urdă, Virág Lola, Zsigmond Zsanett. (miska)

Hozzászólások
