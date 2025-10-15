Székely–magyar párharcot rendeznek a női kosárlabda Európa-kupa 2. fordulójában, hiszen a Sepsi-SIC ma 19 órától Gereben Lívia és Szabó Fanni korábbi csapatát, a KSC Szekszárdot fogadja a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A két együttes 2021 szeptemberében Euroliga-selejtezőt játszott egymással a Sepsi Arénában, a találkozót pedig hosszabbítás után a Tolna vármegyeiek nyerték meg.

Az Euroliga és a Nemzeti Liga után a női kosárlabda Európa-kupában is bemutatkozik hazai környezetben a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a KSC Szekszárdot látja vendégül a sorozat 2. fordulójában. A találkozónak a Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont, a mérkőzést pedig a FIBA Basketball YouTube-csatornája élőben közvetíti.

A Zoran Mikes vezette zöld-fehér mezes lányok múlt csütörtökön a belga Kangoeroes Basket Mechelen otthonában léptek pályára, és 91–43 arányban veszítették el a második számú európai klubsorozat csoportkörének nyitómeccsét, velük ellentétben a szekszárdi kosarasok 17 pontos hátrányból felállva 78–73-ra legyőzték a vendég olasz GEAS Basket együttesét. Az esti párharcot a tolnaiak várják kedvezőbb helyzetből, hiszen a D-csoport második helyezettjeként érkeznek Kovászna megyébe, míg a Sepsi-SIC a négyes utolsó helyén áll. Mindkét csapat érdekelt volt a hazai bajnokság hétvégi fordulójában, és mindkettő begyűjtötte a kötelező győzelmet: a háromszékiek 63–43-ra verték a Târgoviştét, míg a szekszárdiak 91–69 arányban bizonyultak jobbnak a Vasas Csata alakulatánál.

A két gárda játékoskerete center poszton kissé átalakult a napokban: a zöld-fehérekhez megérkezett a kanadai Emily Potter, aki várhatóan be is mutatkozik a Szekszárd ellen, ahol a sérült amerikai–dél-szudáni Maria Gakdenkent a 22 éves, 188 centiméter magas Emily Chmiellel pótolta a klub. A székely–magyar találkozót még érdekesebbé teszi, hogy a szentgyörgyiektől Gereben Lívia és Szabó Fanni egykori csapata ellen lép pályára. Gereben hat idényt töltött Szekszárdon, és ő is kerettag volt azon az Euroliga-selejtezőn, melyet 2021-ben a KSC 63–56-ra nyert meg a zöld-fehérek ellen a Sepsi Arénában. Szabó a 2020–2021-es szezont töltötte a magyar alakulatnál, ahol 19 bajnokin átlagban 6,2 pontot szerzett.

„Nagyon örülök, hogy az Európa-kupában is bemutatkozhatunk a hazai közönség előtt, és annak is, hogy vasárnap sikerrel zártuk idei első bajnokinkat. A kanadai játékos érkezésével gyakorlatilag mindent elölről kell kezdenünk, de bízom abban, hogy Potter mind védekezésben, mind támadásban hasznunkra lesz. Örülök, hogy Armanu visszatért és jó játékkal rukkolt elő a Târgovişte ellen. Mindenki motivált, szép játékot szeretnénk bemutatni a Szekszárd ellen. Szükségünk van a szurkolóink támogatására, így bízunk abban, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre. A sűrű programunk miatt szerettük volna, ha a Szekszárddal csütörtökön játszunk, de nem mentek bele, így a pályán kell megmutatnunk, milyen erősek vagyunk, és mindenképp győzni akarunk” – nyilatkozta Zoran Mikes, a Sepsi-SIC vezetőedzője.