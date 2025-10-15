Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
LabdarúgásHatvanhatodik a világranglistán a magyar bajnok

2025. október 15., szerda, Sport

A tavalyi hatvannyolcadik után idén a hatvanhatodik helyen áll a 36-szoros magyar bajnok Ferencváros, míg a román bajnoki címvédő FCSB a tavalyi negyvenötödik után idén a negyvennegyedik helyet foglalja el az ötszáz legjobb labdarúgóklubokot felvonultató világranglistán, amelyre még két magyar és hét román együttes fért fel.

    Fotó: Facebook / MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) a tavaly október 1. és idén szeptember 30. közötti időszakban elért eredmények alapján rangsorolt, különböző erősségi szinteket is figyelembe véve. Mindezek alapján a tavasszal az Európa-ligában nyolcaddöntős, illetve a 36. magyar bajnoki címét megszerző és idén ősszel is az El-főtáblán szereplő Ferencváros a hatvanhatodik helyre lépett előre.

Az ötszázas listára további két magyar klub fért fel, a Magyar Kupa-címét a tavasszal megvédő Paksi FC hat helyet rontva a 366., míg a két éve még másodosztályban futballozó, azonban idén nyáron a Konferencia Ligában a rájátszásig menetelő ETO FC Győr a 435. pozíciót szerezte meg. A SuperLiga előző idényében ezüstérmes és Román Kupa-győztes Kolozsvári CFR a 168., a bronzérmes Universitatea Craiova a 222., az FC Rapid a 350., az FC Hermannstadt a 396., az FC Farul Constanța a 448., a Bukaresti Dinamo a 473. és a Kolozsvári Universitatea a 476.

A lista élén továbbra is az idei Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain áll, utána következik a Real Madrid, a BL-döntős Internazionale és a nyári klubvilágbajnokságon diadalmaskodó Chelsea. A legjobb nem európai alakulat a brazil Flamengo lett a nyolcadik helyezésével. A legjobb tíz között található még az FC Barcelona (5.), a Bayern München (6.), az Arsenal (7.), a Borussia Dortmund (9.) és az Atlético de Madrid (10.). (miska)

