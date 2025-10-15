A romániai magyar könyvtárosok legnagyobb és legfontosabb rendezvénye a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (RMKE) évente megrendezett vándorgyűlése, amely idén október 9-én és 10-én Kézdivásárhelyen zajlott a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár szervezésében.

Ezeken a vándorgyűléseken minden romániai magyar érdekeltségű könyvtár igyekszik képviseltetni magát, hiszen ez az a találkozóhely, ahol a legfontosabb szakmai kérdéseket is megbeszélhetik. Magyarországi és romániai magyar szakemberek számos előadást tartanak, ami mindig előbbre lendíti a szélmalomharcba belefásult könyvtárosokat, utat mutatva a fejlődésnek, az újabb célok kitűzésének.

A XVII. vándorgyűlést Szöllősi Tamás, a Vigadó Kulturális Alapítvány elnöke, Vántsa Judit házigazda, a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár vezetője és Szőcs Endre RMKE-elnök köszöntötte, majd az egyesület éves beszámolója következett.

Az előadások sorát Tő­zsér Istvánné Géczi Andrea, az egri Bródy Sándor Könyvtár igazgatónője, a magyarországi Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke nyitotta meg. Közgyűjtemények társadalmi szerepvállalása – az IKSZ mint civil szervezet című előadásában kiemelten foglalkozott olyan fontos társadalmi kérdésekkel, amelyekre a válasz a könyvtárhasználatban rejlik, például a lakosság digitális ismereteinek bővítésében nyújtott segítség, írás-olvasási nehézségek kiküszöbölése, közszolgáltatások digitalizálása, vidékfejlesztés, a klímatudatosság és környezetvédelem népszerűsítése, esélyegyenlősség, család, egészségnevelés és -tudatosság, elidegenedés, magányosság stb. Mindezekre konkrét példákat, módszereket mutatott a könyvtárosoknak.

A második előadó Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár (Budapest) igazgatója volt, aki A könyvtár, a családok második nappalija címmel tartott előadást. Elmondása szerint ma már globális irány, hogy a könyvtárak célja olyan nonprofit közösségi terek kialakítása, ahol az emberek együtt és külön-külön is minőségi időt tölthetnek. A könyvtár ma már „egy otthon, távol az otthontól”; semleges terep, egy hely, ahol lehet beszélgetni; nyitott, hozzáférhető, ahol a hangulat játékos, barátságos. Mindezeket konkrét példákkal, megvalósult programokkal támasztotta alá.

A digitális tartalomkészítés – modern online lexikonok című előadásában Bakk-Dávid Tímea kézdivásárhelyi szerkesztő, újságíró a mesterséges intelligenciával megírt szövegek buktatóiról beszélt, majd röviden bemutatta Kézdivásárhely online lexikonát. Végül Szilágyi-Nagy Imola Tünde, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár könyvtárosa Olvasógenerációk kézfogása címmel a Hol folt, hol nem folt és a Kertkönyvtár programot mutatta be.

A közös fotózás és az ebéd után a résztvevők meglátogatták az Incze László Céhtörténeti Múzeumot, a református templomot, a Gyűjtemények Házát, valamint a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárat.

A nap Vántsa Judit Romániai magyar közkönyvtárügy 1945–2023 című könyvének bemutatásával végződött a Vigadó Kulturális Központ dísztermében. A szerző beszélgetőtársa Szőcs Endre, az RMKE elnöke volt.

Másnap a vándorgyűlés résztvevői meglátogatták a Mohos tőzeglápot és a Szent Anna-tavat. A társaság jókedvét a szemerkélő eső és köd sem tudta elrontani, mivel szinte senki sem látta eddig ilyen időjárási viszonyok között a tavat és környékét (felvételünkön).